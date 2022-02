N. Dumitrescu

Dacă modificările aduse la Regulamentul privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești vor fi aprobate și de către legislativul local, într-o viitoare ședință, atunci sunt șanse ca municipiul reședință al Prahovei să se scuture de ”urâțeniile” ce se tot văd prin tot orașul, inclusiv în zona centrală. Noul document, de peste 50 de pagini, aduce schimbări majore în ceea ce privește în mod special comerțul stradal, iar pentru că era nevoie și de opinia ploieștenilor pe această temă, o dezbatere publică va fi organizată vineri, 18 februarie a.c., la ora 10.30, de către municipalitate, proiectul menționat fiind postat, în vederea consultării, pe pagina de internet a municipalității www.ploiesti.ro, la secțiunea Consiliul Local – Transparență Decizională. La dezbaterea publică – care va fi transmisă live pe pagina de internet a municipalității, începând cu ora menționată – înscrierile la cuvânt vor dura maximum 10 minute și se vor referi exclusiv la proiectul de hotărâre suspus debaterii, iar acestea se vor face prin intermediul platformei on-line pusă la dispoziție, în acest sens, de municipalitate. Noul regulament ar urma să intre în vigoare cu 1.03.2022, prevederile urmând să se aplice agenților economici – persoane fizice autorizate sau persoane juridice organizate în formele prevăzute de legislația în vigoare; organizațiilor, asociațiilor și fundațiilor care prestează servicii către populație; instituțiilor publice. Așa cum reiese din document, formele de organizare a comerțului stradal în municipiul Ploiești sunt urmatoarele: comerțul de întâmpinare, cu caracter sezonier sau permanent, care are o categorie de suport comercial: standuri de expunere marfă (comerț de proximitate); comerțul volant, care se desfășoară ocazional, sezonier sau permanent și care se realizează pe tarabe ori tonete sau cu autospeciale – rulote, mașini comerciale sau remorci; comerțul în construcții de mici dimensiuni, situate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al orașului, și care se amplasează pe baza avizului de amplasare – în cazul chioșcurilor stradale, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol sau autorizației de construire – în cazul construcțiilor provizorii care pot avea branșamente și racorduri la utilități. Potrivit proiectului de hotărâre, odată ce documentul va intra în vigoare, activitățile comerciale vor putea fi: de lungă durată – pentru construcțiile cu caracter provizoriu (perioada de desfășurare a activității se stabilește prin formele contractuale de ocupare a domeniului public sau privat de către construcția ce va fi autorizată); sezoniere – în intervalul 15 martie – 15 noiembrie al fiecărui an, pentru terasele sezoniere de alimentație publică și pentru amplasarea dotărilor cu caracter recreativ din parcuri și grădini publice, cu excepția celor corespunzătoare sezonului de iarnă (Târgul de Crăciun și Anul Nou); ocazionale – pentru desfășurarea activităților de promovare a produselor sau serviciilor, a unor activități sociale, culturale sau de interes public, pentru târguri de weekend sau pentru derularea activităților corespunzatoare sărbătorilor legale naționale și locale, care nu vor putea depăși o durată mai mare de 45 de zile. Perioadele de desfășurare a activităților ocazionale corespunzătoare sărbătorilor legale naționale și locale vor fi următoarele: 12 – 15 februarie– Valentine’s Day, 22 – 25 februarie – Dragobete; 25.02 – 09.03 – Mărțișor și 8 Martie; 10 zile înainte de Sărbătorile Pascale (plus cele trei zile de Paște); 01 – 02.05 – Ziua muncii; 7 zile pentru Zilele Ploieștiului (inclusiv ziua de 21.05); 7 zile de Ziua copilului, inclusiv ziua de 01.06; 13 – 16.08 – Sf. Maria; 08 – 15.09 – Sf. Maria și începerea anului școlar; 04.12 – 04.01 – Târgul de Crăciun și de Anul Nou.

Ce se poate vinde și unde

Conform noului regulament, mărfurile, produsele și grupele de produse ce vor putea fi comercializate prin intermediul structurilor de comerț stradal în afara zonei centrale vor fi: cărți, reviste, ziare; flori și aranjamente florale; ilustrate, felicitări, mărțișoare; obiecte de artizanat și suveniruri; legume, fructe; bilete spectacole, loto, bingo, cartele magnetice; produse de patiserie, sandwich, hotdog expuse în vitrine de protecție; înghețată, pop corn, porumb fiert, băuturi racoritoare și altele similare; lucrări proprii de artă ale artiștilor plastici; produse alimentare preambalate; tutun și băuturi calde nealcoolice. Iar în zona centrală (zona protejată arhitectural) se vor putea vinde: cărți, reviste, ziare; flori și aranjamente florale (cu excepția aranjamentelor funerare); ilustrate, felicitări; suveniruri; bilete spectacole, loto, bingo, cartele magnetice; produse de patiserie expuse în vitrine de protecție; înghețată și băuturi răcoritoare; lucrări proprii de artă ale artiștilor plastici; produse alimentare preambalate (tip snacksuri și dulciuri). ”Amplasamentele pentru desfășurarea comerțului stradal, cu excepția celor situate în fața punctului de lucru cu sediu fix, trebuie să respecte următoarele condiții de localizare care au caracter obligatoriu: 50 m față de incintele unităților de învățământ, în cazul activităților de comercializare alcool și tutun; 10 m față de limita trecerilor de pietoni, semnele de circulație sau semafoare, accese în parcări sau garaje, alei carosabile de acces în incinte, stații de taxi sau de transport public care au mobilier urban; 3 m față de intrarea în clădirile de orice fel, situație în care se va demonstra modul în care se poate asigura aprovizionarea și evacuarea persoanelor şi bunurilor; 1,5 m față de stația de autobuz; 0,5 m față de marginea trotuarului. De asemenea, se interzice amplasarea structurilor de comerț stradal, cu excepția celor situate în fața punctului de lucru cu sediu fix, astfel: la o distanță mai mică de 4m în fața vitrinelor sau a celor de expunere a spațiilor comerciale având un alt proprietar; pe spații verzi; în parcări amenajate”, se mai arată în documentul la care ne referim. Totodată, noul regulament aduce noi modificări și în ceea ce privește regulile de amplasare pentru comerțul de întâmpinare, în sensul că articolele expuse nu trebuie să depășească desfășurarea punctului de lucru propriu și să nu afecteze circulația pietonală, așa cum se poate vedea prin multe zone ale Ploieștiului, inclusiv în zona centrală.