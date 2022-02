V.Stoica

Fl. Tănăsescu

O fabrică de mezeluri din orașul prahovean Mizil a fost distrusă într-un incendiu de proporții care a izbucnit în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 3.00. Focul a mistuit integral hala de producție, dar a afectat și spațiile administrative ale fabricii, flăcările întinzându-se pe aproape 10.000 de metri pătrați! Doi pompieri au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, după ce au suferit arsuri de gradele I și II în timpul intervenției de stingere a vâlvătăii care cuprinsese, în toiul nopții, clădirea fabricii.

A fost o acțiune extrem de dificilă a ISU Prahova, care a mobilizat forțe sporite pentru localizarea și stingerea flăcărilor: șase ofițeri și 45 subofițeri, cu opt autospeciale de stingere cu apă și spumă și trei autospeciale de primă intervenție și comandă, plus o autospecială de descarcerare, două autospeciale de salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD Terapie intensivă mobilă și una SMURD B2.

La fața locului s-a aflat – alături de echipajele de pompieri – și prefectul de Prahova, Virgiliu Nanu, care a precizat, ieri după-amiază, pentru ziarul Prahova: “Cel puțin încă 24 de ore vor rămâne echipaje de pompieri la fața locului. Acest lucru este necesar, din cauza faptului că focul a afectat construcția și este extrem de dificil accesul în toate zonele fabricii. Pe de altă parte, trebuie menționat că sunt vești bune de la Spitalul Județean, acolo unde au fost transportați doi pompieri care au suferit arsuri în timpul intervenției. Primul dintre aceștia, în vârstă de 42 de ani, are mai puțin de 5% din suprafața corpului afectată, îndeosebi în zona feței, și probabil mâine va fi externat, iar cel de-al doilea (41 de ani) – care a suferit arsuri pe 15% din suprafața corpului, la nivelul feței, cu afectarea căilor respiratorii superioare, dar și la mâini, se află în stare stabilă, iar medicii îl țin sub monitorizare continuă. Un al treilea pompier (38 de ani), care a suferit un traumatism cranio-cerebral cu escoriații la frunte, a refuzat transportul la spital, primind îngrijiri la fața locului din partea echipelor medicale”.

Garda de Mediu Prahova va face verificări la fabrica de mezeluri de la Mizil, cuprinsă de flăcări în noaptea de luni spre marți. Reprezentanții instituției au precizat că au fost anunțați în jurul orei 4.00 despre incendiu.