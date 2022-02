N. Dumitrescu

Se pare că grupul liberalilor din legislativul local ploieștean și-a reconsiderat – dar este de văzut și dacă acest lucru se va menține – atitudinea față de inițiativele primarului Andrei Volosevici, în condițiile în care, în ultima perioadă, în câteva ședințe, impresia era că nu mai sunt colegi de partid, ci din formațiuni politice diferite. Cu două ore înainte de ședința Consiliului Local Ploiești, din data de 10 februarie a.c., în care pe ordinea de zi, în vederea dezbaterii și supunerii la vot, s-a aflat și bugetul Ploieștiului pe anul 2022, Organizația Ploiești a PNL a organizat o conferință de presă, în cadrul căreia consilierii locali liberali au ținut să facă publice amendamentele lor aduse la proiectul inițial. Din start, în calitate de președinte al Organizației Ploiești a PNL, senatorul Roberta Anastase a ținut să precizeze faptul că amendamentele formulate de grupul de consilieri liberali nu vor greva bugetul Ploieștiului, în toate cazurile sursele de finanțare reprezentând fie fonduri prevăzute în PNRR, fie alte surse guvernamentale. ”În cazul tuturor amendamentelor aduse la proiectul inițial al bugetului Ploieștiului pe anul acesta, contribuția primăriei va fi zero. S-a ținut cont de problemele formulate de către ploieșteni și am identificat, pentru fiecare proiect în parte, sursele de finanțare. Toate amendamentele propuse au fost discutate și cu primarul Andrei Volosevici, care le-a și acceptat”, a declarat senatorul Roberta Anastase. Întrebată dacă primarul Andrei Volosevici mai are susținerea Organizației Ploiești a PNL, dat fiind faptul că, în ultima perioadă, acesta s-a confruntat cu o serie de respingeri, inclusiv la vot, a unora dintre proiectele sale de hotărâre discutate în legislativul local, Roberta Anastase a declarat:” Da, primarul Andrei Volosevici are sprijin din partea organizației noastre. Dar, așa suntem noi, mai democrați… Discutăm, mai adunăm informații, iar uneori se întâmplă să considerăm că anumite lucruri pot fi corectate”. Iar viceprimarul Daniel Nicodim a adăugat:” Relațiile sunt bune între noi. Dar atunci când se muncește mai apar și disensiuni”, acesta precizând că, legat de amendamente, unul se referă strict la Cartierul Mitică Apostol, având în vedere faptul că este o zonă cu o situație, din punctul de vedere al infrastructurii, cu totul diferită în comparație cu restul cartierelor orașului. Dacă Gheorghe Sârbu a ținut să spună că grupul liberalilor a luat în calcul majorări de fonduri pentru reparații de străzi, dar și la școli, consilierul local Simona Popescu a enumerat două proiecte: iluminatul modern al orașului și un altul, considerat ”de suflet”. Este vorba despre amenajarea unei săli de spectacole situată în imobilul de deasupra fostului Cinemascop, investiție care presupune, mai întâi, și o evaluare a riscului seismic a clădirii, având în vedere faptul că, din acest motiv, a fost anulată și activitatea restaurantului ce a funcționat cu câțiva ani în urmă. Printre amendamentele aduse la proiectul inițial al bugetului orașului pe anul acesta, formulate de către liberali, s-au mai regăsit monitorizarea video a străzilor orașului, pentru sporirea siguranței rutiere și pietonale, reabilitarea termică a blocurilor, propuneri care, au ținut să menționeze inițiatorii, se pot traduce într-un vot ”pentru” votarea proiectului de hotărâre ce a vizat bugetul Ploieștiului pe anul 2022, inițiat de primarul Andrei Volosevici.