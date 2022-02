F.T.

La sfârşitul săptămânii trecute, la Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Siseşti” din Valea Călugărească s-au încheiat activităţile derulate în cadrul proiectului „Different but the same” (”La fel, dar diferiţi”), proiect implementat de către un liceu privat din oraşul Radom – Polonia, în instituţia de învăţământ prahoveană amintită. Astfel, în perioada 7 – 18 februarie 2022, timp de aproape două săptămâni, s-au desfăşurat activităţi circumscrise temei „National Holiday Costumes and Tradition – Asemănări şi deosebiri dintre cele două ţări” (respectiv, România şi Polonia).

Au participat, din partea oaspeţilor, 20 de elevi, însoţiţi de către doi profesori. După cum ne-a precizat coordonatoarea proiectului, profesoara Violeta Oprea, activităţile propuse şi, implicit, puse în practică, au avut drept scop integrarea şi îmbinarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice sărbătorilor naţionale din cele două ţări.