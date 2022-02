George Marin

Echipele de juniori și junioare se află în perioada în care își află direcția de urmat în campionatele respective: în grupele „Valoare” – cele mai bine clasate – sau în grupele „Speranță”.

Junioarele II au disputat penultima etapă, ultima fiind programată abia pe 13 martie. Sala Olimpia a găzduit, duminică, două partide din seria C.

CSM Ploiești s-a desprins foarte greu de CSO Mizil în prima parte a disputei, deși lăsase impresia că există o oarecare diferență de valoare destul de clară în favoarea sa. Tenacitatea echipei din Mizil, cu o arie de selecție restrânsă și cu un buget mult sub al ploieștencelor, a făcut ca diferența de la pauză să fie de doar de două goluri în favoarea fetelor de la CSM (15-13), și asta mulțumită a două contraatacuri fructificate în finalul mitanului, după egalarea la 13, CSM-ul beneficiind și de un atac în care arbitrii au uitat că există și situația de joc pasiv. De altfel, atenționarea de joc pasiv nu a existat în acest meci! Diferența putea fi mult mai mare, dar echipa ploieșteană a speculat doar în debutul meciului spațiile din apărarea 5+1, sistem de joc obligatoriu pentru ambele echipe în prima parte, în conformitate cu regulamentul competiției românești, apoi a acționat oarecum confuz. În partea a două, CSM a revenit la apărarea șase în linie – Mizil a rămas la 5+1, mai potrivită pentru un gabarit inferior – dar diferența de nouă goluri s-a datorat, în bună măsură, și contraatacurilor realizate de fetele de la CSM, acțiuni în care mizilencele au uitat că trebuie să efectueze repliere. Totuși, echipa din Mizil a reușit câteva scheme de joc care le-au adus goluri marcate, dar CSM a avut un joc de atac mult mai variat. Victoria CSM – ului nu poate fi pusă la îndoială.

Al doilea meci al zilei a opus CSȘ Ploiești liderului grupei, CSȘ 1 Constanța. De la bun început o spunem, constănțencele au arătat arareori ca o echipă de primul loc. Ele au obținut succesul, în ambele părți ale jocului, datorită slăbiciunilor arătate de echipa noastră, care a avut finaluri de repriză apăsate de, probabil, factorul psihic. Fac această afirmație pentru că fetele de la CSȘ, chiar dacă au fost obligate să prindă din urmă echipa adversă, ca scor, au reușit egalarea, după care, în ultimele minute ale reprizelor, au comis greșeli elementare. Au oferit mingi gratuite oaspetelor, care nu au iertat. Poate că având un joc mai variat și o mai mare tărie psihică, CSȘ ar fi putut câștiga cel puțin o repriză. Multe goluri au fost reușite pe partea stângă a atacului, interul Daria Radu și extrema Valeria Toader conlucrând bine în multe situații de atac, dar cu un minus măricel pentru cea din urmă în situațiile din apărare și în cele irosite din atac. Degeaba portarul Raluca Neacșu a apărat tot ce s-a putut, chiar și în situațiile în care a fost expusă singură, dacă atacul a prezentat ca argument doar pătrunderile în forță – care au adus, totuși, destule goluri, fie direct, fie din aruncări de la șapte metri – și dacă nu au fost încercate și alte soluții. Spre exemplu, mărturisesc faptul că nu îmi amintesc să fi văzut vreodată pivoți atât de statici și de neimplicați în joc așa cum au fost cei ai CSȘ-ului ploieștean, Lazăr și Rîndunică, observându-se prezența primeia abia spre finalul meciului. Ca să nu mai vorbim despre aruncările de la distanță, capitol la care constănțencele au avut-o pe Isabela Tilea (numărul 3, pentru cine a fost prezent în tribune), iar noi pe … nimeni!

Cu această înfrângere, CSȘ și-a redus șansele de a prinde calificarea în semifinalele turneului „Valoare”, grupa „Speranță” părând mult mai accesibilă pentru accederea până la turneul final, ceea ce ar putea duce până la câștigarea unui fel de play-out, ca să facem o analogie cu sistemul de la fotbal. Vom reveni cu tabelul complet al grupelor în care s-au calificat echipele prahovene după clarificarea situațiilor din toate seriile.

CSM Ploiești – CSO Mizil 34-23 (15-13, 19-10)

CSM: B. Voicilă (7 aruncări salvate), I. Săvulescu (9) – A. Toma (3 goluri), Cr. Blidaru (2), I. Nicolae (2), T. Stere, A. Grigore, D. Ilie (3), A. Mihai (2), A. Radu (1), A. Niță (10), A. Iordache (4), M. Popescu (3), E. Geangu, A. Popescu (4). Antrenor: Geta Opincariu.

CSO: D. Cătălin (11 aruncări salvate), C. Vasilescu – A. Pavel (7 goluri), A. Boeangiu (1), C. Bucur (7), D. Gheorghe, A. Comănescu (1), M. Voinea, C. Coman (1), A. Curelea, T. Anghelache (4), A. Neagu, E. Butoi (1), A. Militaru (1). Antrenor: Andreea Sandu.

CSȘ Ploiești – CSȘ 1 Constanța 30-36 (13-16, 17-20)

CSȘ Ploiești: R. Neacșu (17 aruncări salvate) – A. Precupețu (3 goluri), E. Dițu, B. Bratu, M. Dumitru (6), A. Lazăr (4), G. Iordache, D. Radu (14), D. Moise, V. Toader (2), A. Rîndunică, M. Rădoiu, V. Minea (1), I. Mirea. Antrenor: Andrei Nedelcu.