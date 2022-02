Nicoleta Dumitrescu

Deși plata facturilor la utilități a devenit o problemă de viață și de moarte – de vreme ce sunt deja cazuri în care unele persoane au recurs la gesturi fatale după ce au văzut cât au de plată la lumină sau gaze – politicienii se țin fie de contre, fie de promisiuni, deși, în ultimul caz, nu există nicio certitudine în ceea ce privește sursa de finanțare.

Deși problema facturilor uriașe la utilități a explodat de ceva vreme, rezolvarea ei rămâne în continuare în ceață, senzația fiind că toți aceia care ar trebui să identifice soluțiile au rămas captivi într-o bulă a… neputinței. Altfel nu se explică de ce, în continuare, cei care se află acum la putere, în loc să se pună la aceeași masă, fac ședințe paralele, la propriile sedii de partide, după care, fiecare în parte, fie prin intermediul rețelelor de socializare, fie prin diverse intervenții televizate, anunță care ar fi, strict, din punctul lor de vedere, cele mai bune soluții. Iar ca să arate, chipurile, că le pasă, ținându-se cont de impactul inflației, care mai de care plusează. Inclusiv cu noi majorări de pensii și salarii, în ultimul caz, nu doar pentru bugetari, ci și pentru cei de la privat, așa cum au anunțat recent social-democrații, aceștia invocând faptul că este nevoie de majorări, deoarece s-au angajat cu toții ca oamenii să o ducă mai bine!

De partea cealaltă, liberalii, uitându-se prin ochiurile de gard în curtea partenerilor de coaliție, de multe ori și săltându-se pe vârful pantofilor ca să vadă mai bine, nu se lasă nici ei mai prejos. Plusează și ei cu propriile măsuri, contestându-le pe ale partenerilor de la guvernare. Așa se face că, în contextul în care Guvernul trebuie să decidă ce se va întâmpla cu facturile după 1 aprilie a.c., Florin Cîțu susține că ideea PSD, de reglementare și plafonare, nu ar rezolva problema spinoasă a prețurilor, ci doar ar ascunde gunoiul sub preș!

Adevărul este că, de multă vreme încoace, cam toți cei care au luat decizii în numele celor mulți, s-au dovedit că au reușit să strecoare și mult gunoi pe sub preșurile pe care, acum, nimeni nu se încumetă să le scuture, de frică să nu se pună praful și pe hainele lor scumpe.

Era de anticipat că tarifele la utilități vor sări în aer, așa cum era de așteptat și că toate prețurile, inclusiv la alimente, se vor alinia și ele. Prin urmare, unde sunt specialiștii-specialiștilor cu care, în campaniile electorale, fiecare dintre partide se laudă că-i are? Nici nu mai e cazul să se grăbească să dea cineva răspuns la această întrebare, întrucât, dinspre cei de la putere, s-a cam tot văzut pe cine au știut ei să promoveze pe funcții. În fapt, ceea ce se întâmplă acum în România, cu criza facturilor la utilități, așezată peste cea a pandemiei, nu este decât un alt exemplu de a face politică la modul populist. Pentru că, dincolo de promisiuni, care niciodată nu se pun în practică în integralitate, tot ceea ce fac politicienii nu reprezintă decât un lung șir de experimente, victime colaterale fiind, ca de fiecare dată, populația. Din nefericire, însă, aceeași populație pentru care vremurile sunt din ce în ce mai grele, în ciuda faptului că ei, politicienii, le-au tot promis că vor trăi mai bine!