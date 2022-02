Florin Tănăsescu

Absent la tot ce se întâmplă pe lumea asta, Timpul stătea picior peste picior şi fuma ca turbatul.

I-am zis că nu-i un obicei prea sănătos. Şi că nu-i frumos să strivească ţigările pe jos.

„Ha!”, a exclamat. De când îmi ţii mie morală? Un whisky, ai?” Aveam. Mi-a luat toată sticla. „Ceva muzică bună?”

I-am pus Pink Floyd: „Time”. A rânjit.

Numai de prostul obicei de a strivi ţigările fumate pe covor nu s-a lăsat.

În colţul celălalt, stătea ea, Vremea! Nu avea vicii. Doar ticuri. Se uita prea des în oglindă.

Era mai cizelată. A luat aspiratorul şi făcea curat în urma Timpului. Aspira mucuri de viaţă. Mucuri de ţigări deocheate, fumate pe jumătate. Erau ale mele. Şi tare-aş fi vrut să le iau înapoi. Tare am crezut că după ce am citit cartea „În căutarea timpului pierdut” mai e o speranţă.

„Chiştocuri de viaţă, asta lasă oamenii în urmă!”, a zis Vremea. Şi a început să şteargă pete de pe covor, murmurând: „Astea nu pot fi scoase niciodată!”.

Le ştiam. Încercasem să pun covorul pe dos – adică să îmi iau de la capăt viaţa – până să apară cei doi oaspeţi de seamă: Vremea şi Timpul. Unii spun că sunt unul şi-acelaşi lucru. Eu cred că nu sunt.

„Şi ce planuri de viitor ai ?”, m-a întrebat Timpul.

– Trebuie să răspund acum?

– Aaaa, nuu! Eu am vreme să aştept!

Vremea terminase cât de cât cu ordinea prin încăperea- viaţa mea. Timpul începuse să recite, privind şi el într-o altă oglindă: „Sunt bolnav de tot, prieteni!”.

„Ţi-am zis să o laşi mai moale cu băutura, tutunul…”

” Nu despre el se vorbeşte, ci despre tine!”, mi-a zis Vremea.

” Cu ce drept?”

” Cu dreptul de-aţi spune că nu te-ai bucurat de viaţă. Cu reproşul că n-ai fumat până la capăt fiecare ţigară. Cu părerea de rău că trebuia să arzi de tot. Nu să te bucuri doar pe jumătate.

„Şi ce-l priveşte pe el ce-am irosit eu?”.

„Nu are ceva personal cu tine. În memoriile lui sunt scrise sumedeniile de încăperi prin care am trecut. Şi-n toate a găsit ţigări arse până la jumătate. Or, viaţa asta – el o compară cu o ţigară care arde – trebuie fumată până la capăt”.

Timpul n-a mai avut răbdare să-i răspund la întrebarea ce planuri am. A plecat.

Vremea? Vremea suna la o alta, mai tânără, privind cu regret în oglindă:

„Spune-i să fumeze ţigara până la capăt. Şi filtrul, dacă poate. De ce? Fiindcă pachetul nu are douăzeci de ţigări.

Doar una!