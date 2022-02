Florin Tănăsescu

Un Ministru Oareşcare, dintr-o ţară-n nemişcare, are o dilemă mare. Cum să mai inducă o naţie în marja de eroare. Şi cugetă cu glas tare: „Am plâns la „O floare şi doi grădinari”. Am recidivat la „Articolul 420″, Cod Penal. Noroc cu controlul judiciar, că «Jilava» scria pe mine. Mi-am şters, de vreo doişpe ori, o pseudolacrimă. Pe douăşpa’ ianuarie, când a fost… Chiar, ce-a fost?”

Intervine un consilier din ăia douăşcinci: „Era ceva cu unirea, şefu’. D-aia eraţi aşa de pătruns”.

„Da, mă! Nici nu începuse fanfara să cânte şi io plângeam. Aveam rendez-vous cu secretara asta nouă”.

Linişte în cabinet.

Rupe tăcerea, după o oră de gândire colectivă, tot dom’ Ministru Oareşcare: „Bă! Care aveţi ţigări?”

Primeşte din fondul de protocol un cartuş. Nărodul întreabă: „Fac naşpa la sănătate? Îmi trebe şi pistol?

Al doilea consilier: „Sondajele arată că da. Cică suntem un cancer pentru ţară”.

„Nu noi, mă! De ţigări zic!”

Secretarul de stat – om deştept – intervine salvator:

– Gogule, dacă nu tragi fumu-n piept, cum facem noi cu ţara, e ok. În programul de guvernare există o reglementare: să laşi fumul să-ţi intre în ochi. Oricum, avem perdea peste ei.

Dom’ Ministru Oareşcare, tot nedumerit: Dacă îi trebe şi pistol la cartuşul ăla?

Linişte. Toţi stau pe telefoanele mobile. După ceva inimioare şi lăcrămioare postate pe Facebook, al douăşcincilea consilier rage:

– Şefu, de Crocodilu aţi auzit?

– Care, mă? Sponsorul nostru de partid? Nu te lua de el, că-ţi rup gâtul!

Cu respectul cuvenit, îi citeşte de pe un site:

„Firmă specializată în patriotism de paradă asigură, la comandă, lacrimi. Dulci sau amare. Cu muştar sau mărar. Termen de garanţie – un mandat. Pentru al doilea, lacrima se ţine în congelator, înfăşurată-n tricolor. Apelaţi cu încredere la societatea noastră: «Liru-liru, Crocodilu’»”.

„Asta era, mă!”, strigă unul. „Africa!”, urlă altul. „Evrika, tembelule!”, îl corectează secretarul de stat.

Un Ministru Oareşcare dintr-o ţară-n nemişcare are soluţia salvatoare. Udă coada pisicii cu lacrimi cumpărate de la firma „Liru-liru, Crocodilu'”. E suflet în sufletul neamului…

Neamului nimănui.