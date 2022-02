• Primăria Ploiești (Andrei Volosevici) și Consiliul Județean Prahova (Iulian Dumitrescu), la concurență de proiecte • Vor avea prahovenii cel puțin un spital nou construit în următorii ani? • Soluții de finanțare diferite, pentru proiecte similare • Complexul de servicii medicale de urgență al CJ s-ar afla la circa 500 de metri de Rafinăria Vega

Între Primăria Ploiești și Consiliul Județean Prahova (conduse, cel puțin pe hârtie, de oameni din același partid – PNL) pare să fie o concurență acerbă pentru construirea unui spital destinat pacienților ploieșteni, respectiv celor din județul Prahova. Ambele ar trebui să fie construite la margine de Ploiești, pe amplasamente opuse – unul în sudul, altul în nordul orașului. Sursele de finanțare sunt, cel puțin pe partea de documentație necesară organizării licitației, diferite.

Primăria Ploiești a ales varianta colaborării cu Banca Mondială inclusiv pentru etapele de studii pregătitoare ale licitației destinate construirii unui nou spital municipal, care să includă și Pediatria și actualul Schuller. La finalul anului 2021, Primăria Ploiești a semnat o scrisoare de angajament cu Corporația Financiară Internațională, în vederea realizării unui studiu preliminar care să exploreze opțiunile de finanțare, construire și mentenanță a unui nou spital în Ploiești, printr-un parteneriat public-privat cu Primăria Municipiului Ploiești. Conform municipalității, studiul de prefezabilitate va fi realizat în parteneriat cu Banca Mondială până la data de 31 mai 2022, iar cel de fezabilitate ar urma să fie realizat spre sfârșitul acestui an, estimându-se ca lucrările la noul spital să înceapă în 2023. Puțin probabil să vedem construcția începută anul viitor, după cum se derulează procedurile de achiziție în România.

Consiliul Județean Prahova a lansat proiectul unui nou spital cu finanțare bugetară. Astfel, de la buget vor fi cheltuite sume impresionante pentru documentație. Chiar și tema de proiectare a fost redactată de o firmă, și nu de către funcționarii serviciului specializat în achiziții publice din cadrul CJ Prahova.

Consiliul Județean Prahova a început „investiția” în primăvara anului trecut, când s-a considerat necesară cumpărarea directă a serviciilor de redactare a temei de proiectare. Astfel, în aprilie 2021, pentru elaborarea temei de proiectare pentru construirea noului Spital Județean de Urgență, obiectiv denumit „Complex Integrat de Servicii de Asistență Medicală de Urgență” – documentația în baza căreia să se organizeze licitația pentru studiul de fezabilitate – s-a parafat un contract de 53.550 de lei fără TVA, adică 10.874 de euro (fără TVA), contract încheiat, după o procedură de achiziție directă, cu societatea constănțeană Know How Design and Construction.

După contractul pentru tema de proiectare, urmează cel destinat elaborării Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Construire Spital Județean Prahova” (Spitalul Județean de Urgență Ploiești), județul Prahova, ce ar urma să fie ridicat în apropierea actualei unități medicale din strada Găgeni, dar la circa 500 de metri de Rafinăria Vega (după cum se precizează chiar în tema de proiectare). Acum, dată fiind valoarea achiziției, contractul nu va fi încheiat în urma unei cumpărări directe a serviciilor, ci prin licitație deschisă, dar valoarea estimată a SF-ului se ridică la nici mai mult nici mai puțin de 8,33 milioane de lei fără TVA, adică aproape 1,7 milioane de euro!

Cum au ales organizatorii licitației, reprezentanții Consiliului Județean Prahova, această valoare? Răspunsul poate fi regăsit în datele achiziției: „Valoarea totală estimată a achiziției a fost stabilită conform Notei de calcul întocmită de Direcția Tehnică avându-se la bază Medodologia pentru negocierea prețului lucrărilor de proiectare, aprobată cu Ordinul nr. 11N/1994 al MLPAT și experiența anterioară referitoatre la întocmirea Studiilor de Fezabilitate pentru lucrări de construcții civile și conform regulilor prevăzute în Cap. I, Secţiunea a 4-a, paragraful 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice”.

Potrivit temei de proiectare elaborate de firma de consultanță din Constanța, Complexul Integrat de Servicii de Asistență Medicală de Urgență va avea un total de 860 de paturi pentru spitalizarea continuă a pacienților, 40 de paturi în regim de spitalizare de zi, 55 de paturi pentru anestezie și terapie intensivă și 10 paturi pentru arși. În total 965 de paturi, conform documentului menționat. Adică mai puține decât cele existente în prezent în Spitalul Județean de Urgență Ploiești – 1.160 de paturi în sediul principal din strada Găgeni și în secțiile exterioare.

Ce va ieși din această bătălie de proiectare a spitalelor? Vor avea ploieștenii și prahovenii măcar unul dintre cele două spitale promise de Andrei Volosevici (Primăria Ploiești) și Iulian Dumitrescu (Consiliul Județean Prahova)? Sau vom asista la o nouă temă de campanie, pentru anul 2024?