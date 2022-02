Petre Apostol

În acest an, a pornit la drum prima echipă continentală de ciclism din Prahova. Înființată de Cristian Piciu, tatăl unui ciclist de perspectivă din Câmpina, MenToRise Elite Team CFX și-a propus să ajute formarea tinerelor talente din țară pentru a realiza un pas important în carieră către ciclismul profesionist.

Un lot alcătuit cu precădere din sportivi tineri și foarte tineri are nevoie și de cicliști cu experiență, iar această misiune îi revine, la echipa prahoveană, lui Bogdan Coman, vărul lui Daniel Anghelache, câștigător al Turului României. Originar din Slănic, Bogdan are, de asemenea, performanțe importante, fiind campion național U23, multiplu medaliat național și component al lotului României.

Despre alegerea de a se alătura echipei prahovene, Bogdan Coman ne-a mărturisit: „În primul rând, este un vis devenit realitate: pasul către o echipă continentală. Îmi doream de mult timp această oportunitate, iar acum a sosit, exact când facusem înțelegere cu soția că o să renunț la ciclism! Îmi place mult proiectul și misiunea echipei. Cei mai buni tineri din țară sunt aici: Dobrin, Piciu, Văidian, Drăgoiu, și sunt și super caractere, alături de Barbu, Pria, Cojanu, Mihăilescu – mezinul echipei, Amăriuței – care face pasul de la amatori. Vreau să împart cu ei din experiența mea. Toți din echipă ne dorim să atingem marea performanță, ceea ce este un lucru mare în Români. Eu sunt veteranul echipei. Sarcina mea va fi aceea de a-mi ajuta colegii să câștige, de a-i îndruma spre performanță. Cand am început ciclismul, eu îl aveam ca model pe Daniel Anghelache. Cred în modele. Iar acum, mai mult ca oricand, avem nevoie de modele sănătoase”.

Bogdan Coman a început ciclismul în noiembrie 2008, la Petrolul Ploiești, sub bagheta antrenorului Constantin Ciocan. Era în clasa a XII-a la liceu. Când toți colegii săi erau stresați cu examenul de bacalaureat, el a ales sa facă ciclism, impulsionat de performanța vărului său, Daniel Anghelache, care în 2007 câștigase Turul României. După perioada de început, de la CS Petrolul, sportivul din Slănic a semnat cu CS Mazicon, în 2011, unde a câștigat un titlu național U23, la contratimp. În 2012, a concurat pentru echipa lui Mircea Romașcanu, CS Otopeni, după care, în 2013, a revenit la Mazicon. A urmat o pauză până în 2019, când a decis să revină în ciclism, datorită antrenorului Georgios Georgiadis, la CSA Steaua București, club pentru care a concurat până la finalul anului trecut.

Tată a doi copii, inițiator al mai multor evenimente caritabile și consilier de vânzări la Tehnodent Poka, o firmă de produse stomatologice, Bogdan Coman trebuie să-și împartă timpul și cu sportul de performanță. Despre acest aspect, ne-a precizat următoarele: „Pentru mine, lucrurile sunt puțin delicate. În toamna anului trecut, s-a născut al doilea copil, așa că, teoretic, este nevoie de mine mai mult timp acasă. De asemenea, sunt angajat cu normă întreagă. Cumva, trebuie să fiu mai mult decât organizat. De aceea, legat de calendar, vizez campionatele naționale la șosea și contratimp, plus competițiile din circuitul intern. În măsura în care timpul îmi va permite, voi fi pregătit și pentru alte curse internaționale în a doua parte a sezonului. În schimb, pentru băieții tineri, calendarul este mai mult decât generos și, cu siguranță, vor avea șansa de a crește și de a se afirma. Datorită sprijinului primit de la Cash FX, EthicSport, Loteria Română, Bellotto, Hotel Belvedere, Terroirs Boutique du Vin, Soudal, Play Bike (n.r.: furnizorul bicicletelor de concurs – Polygon Strattos S8), Gofit, Poka, Hotel Roberto – Slănic Prahova, consider că avem condiţiile necesare să contribuim la creşterea nivelului ciclismului românesc.”

Pentru un copil care îşi doreşte să urmeze o carieră în ciclismul de performanţă, Bogdan a menţionat că: „performanţa, fie ea în ciclism, fie în alt sport sau domeniu, începe cu pasiune, se câștigă cu sudoare, dedicare, perseverenţă, strădanie şi se păstrează cu o muncă şi o determinare de două ori mai intense”.