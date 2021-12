Fl. Tănăsescu

În noaptea de duminică spre luni (5/6 decembrie), agenţi din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au oprit pentru un control de rutină, pe bulevardul Nicolae Bălcescu din municipiu, un autoturism condus de un bărbat.

„Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică – precizează reprezentanţii IPJ Prahova într-un comunicat de presă – , acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul, în vârstă de 27 de ani, a fost condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de mostre biologice de sânge.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului”.

Iar în contextul în care se pare că numărul conducătorilor auto care se urcă la volan sub influenţa băuturilor alcoolice a crescut în ultima perioadă, ieri, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Prahova efectuau mai multe razii în judeţ, pentru prevenirea şi combaterea acidentelor rutiere, dar şi pentru sancţionarea acelora care sunt prinşi conducând fie sub influenţa substanţelor psihoactive, fie „cu alcoolul în nas”.