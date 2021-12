Cum să iți faci reclamă gratis prin sport la ISports Ploieşti

Sportul este mai mult decât un simplu joc într-un cadru organizat. Reprezintă un mod de viaţă. Şi chiar unul sănătos. Sportul poate crea eroi şi poate îmbogăţi sufletul fiecăruia dintre noi cu poveşti care să motiveze pe oricine pentru a trece peste obstacolele întâlnite în mod firesc în viaţă. Sportul dezvoltă caracterul unei persoane, deschide orizonturi şi construieşte fundaţia pesonalităţii. În anumite cazuri, sportul poate salva vieţi.

Unul dintre puţinele cluburi sportive din România care au înţeles importanţa pe care o poate avea sportul pentru comunitate se găseşte chiar la Ploieşti. Este vorba despre ISports, cel mai mare club sportiv privat din judeţ, la nivel de copii, cu aproape 1000 de copii înscrişi în rândul secţiilor sale.

Din dorinţa de a pune umărul la dezvoltarea comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea, pentru a-şi duce la bun sfârşit proiectele, clubul sportiv condus de Ionuţ Urzeală a înfiinţat şi un departament de promovare imagine prin sport a companiilor care au nevoie de publicitate și o pot face gratis prin sponsorizarea clubului, aspect foarte puţin tatonat până acum de organizaţiile sportive prahovene.

Despre încercarea de a atrage companiile să înţelegă impactul pe care îl are investiţia în promovare prin sport, Bianca Moldoveanu, brand ambassador ISports, ne-a declarat: „Este o piaţă nouă, dar am descoperit că există oameni de afaceri deschişi spre a-şi promova imaginea prin sport şi care au înţeles beneficiile acesteia pentru companiile lor. În primul rând, asocierea cu un stil de viaţă care promovează mişcarea, mai ales în rândul copiilor, poate atrage clienţi. Apoi, imaginea prin sport creează apartenenţă şi are o contribuţie socială care va conta pentru viitor”.

Printre proiectele ISports deja puse în aplicare, pe care o companie le poate susţine, se numără acordarea unor burse individuale pentru sportivi cu rezultate bune la şcoală, atragerea către sport a copiilor din medii defavorizate, dezvoltarea bazelor sportive din mediul rural, precum şi workshopuri educative.

În plus, clubul ploieştean are, deja, și o mare vizibilitate în mediul online, cu peste 30.000 de fani pe reţelele de socializare.

„Nu foarte multe persoane din mediul de afaceri cunosc faptul că îşi pot crea imagine prin sport cu o investiţie care tinde spre 0 lei, deoarece plătitorii de impozit pe venit şi pe profit pot beneficia de deduceri financiare, dacă aleg să sponsorizeze un club sportiv. Trebuie şi o educaţie în acest sens, dar, treptat, vom ajunge şi acolo. La ISports sunt oameni dedicaţi în ceea ce fac şi care pun copiii pe primul loc. De aceea cred că, împreună cu partenerii pe care îi avem şi cu aceia pe care îi vom descoperi pe parcurs, vom putea consolida o comunitate sănătoasă”, a încheiat Bianca Moldoveanu.