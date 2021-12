N. Dumitrescu

Pandemia nu ține în loc desfășurarea unor manifestări, mai ales atunci când vine vorba despre o tradiție, semn că viața trebuie să meargă mai departe inclusiv atunci când este vorba despre cultură. Un exemplu este Festivalul de Teatru „Toma Caragiu” de la Ploiești, care a ajuns, anul acesta, la cea de-a XI-a ediție și se va desfășura în perioada 8-12 decembrie, programul incluzând spectacole ce poartă semnătura unor regizori de renume: Alexandru Dabija, Victor Ioan Frunză, Andrei și Andreea Grosu, Vlad Cristache, la Ploiești fiind așteptați ca să urce pe scenă actori îndrăgiți precum: Marcel Iureș, Maia Morgenstern, Florin Piersic Jr., Horațiu Mălăele, Marian Râlea, Lari Giorgescu etc.

Programul spectacolelor este următorul: * 8 decembrie: ora 18:00 – piesa ”Proof”, de David Auburn, regia Andrei și Andreea Grosu, prezentată de Teatrul UNTEATRU (durata 1h 30 min), sala Teatrului de Animație; ora 19:00 – ”Freak Show vol. I”, text și regie Florin Piersic Jr. – one-man show cu Florin Piersic Jr. (durata: 1h 45 min), sala Teatrului „Toma Caragiu”; * 9 decembrie: ora 18.00 – ”Iona”, de Marin Sorescu, coordonare scenică Victor Ioan Frunză, prezentată de Teatrul Dramaturgilor Români (durata: 1h 10 min), sala Teatrului de Animație; ora 19.00 – ”Steaua fără nume”, de Mihail Sebastian, regia Cristian Ban, prezentată de Teatrul „Maria Filotti” Brăila (durata: 2h), sala Teatrului „Toma Caragiu”; *10 decembrie: ora 17.00 – ”Nu sunt eu – Maia Morgenstern, o biografie”, autor Dan Druță, direcția de scenă Victor Ioan Frunză, prezentată de Teatrul Dramaturgilor Români (durata: 1h 30 min), sala Teatrului de Animație; lansare de carte „Nu sunt eu”, de Maia Morgenstern; ora 18.00 – ”Regalitate vs. Comunism”, conferință susținută de istoricul Adrian Cioroianu, cu participarea actriței Daniela Nane și a pianistei Ioana Maria Lupașcu (durata: 1h 30 min), sala Filarmonicii „Paul Constantinescu”; lansare carte ”A fost odată ca niciodată Partidul Comunist Român (1921-2021)”, ora 19.00 – ”Goi pușcă”, de Simon Beaufoy, regia Vlad Cristache, prezentată de Teatrul de Stat Constanța (durata: 2h 15 min) – sala Teatrului „Toma Caragiu”; piesa nu este recomandată celor sub vârsta de 14 ani;

* 11 decembrie: ora 17.30 – ”Freak Show vol. 2”, text și regie Florin Piersic Jr. – one-man show cu Florin Piersic Jr. (durata: 1h 45 min), sala Teatrului de Animație, ora 19.00 – ”A 12-a noapte”, după William Shakespeare, regia Cristi Juncu, prezentată de Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești (durata: 1h 45 min), sala Teatrului „Toma Caragiu”; *12 decembrie: ora 18.00 – Concert Christmas Jazz – Emy Drăgoi; invitați speciali Horațiu Mălăele și Medeea Marinescu (durata: 2h), sala Filarmonicii „Paul Constantinescu”, ora 19.00 – ”Rosto”, după I.L.Caragiale, regia și scenografia Alexandru Dabija – Teatrul ACT București (durata: 1h 20 min) – sala Teatrului „Toma Caragiu”, piesa nu este recomandată celor sub vârsta de 16 ani, la ora 20.30 fiind programată închiderea festivalului, în care a fost inclus și un foc de artificii. De asemenea, pe toată perioada de desfășurare a festivalului, spectatorii vor putea admira și expoziția holografică 3D dedicată marelui sculptor Brâncuși. Biletele la acest festival au prețuri cuprinse între 30 și 70 de lei.