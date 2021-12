Ultimul duel al anului din Liga 2, derbiul dintre Petrolul și FC Universitatea Cluj, contând pentru etapa a 16-a a eșalonului secund, se va disputa mâine, de la ora 17.00, pe „Ilie Oană”, iar accesul publicului spectator va fi permis, conform reglementărilor în vigoare, în limita a 30% din capacitatea stadionului, aceasta fiind una din veștile bune, pentru că fanii petroliști vor avea ocazia de a fi ”alături de lupi”, la ultima reprezentație din 2021. A doua ”veste bună”, și mai bună, este aceea că, indiferent de rezultat, echipa lui Nae Constantin va termina anul 2021 pe primul loc, fapt care nu prea s-a mai întâmplat de ceva vreme! Adică de când echipa era lider în… liga a III-a. Iar ”avansul” poate fi chiar consistent, mai ales față de locul 3, pentru că primele două vor promova la final, iar ploieștenii au șanse să ajungă în această poziție, mai mari ca niciodată!

Pentru acest meci, pe lângă abonamentele emise pentru sezonul în curs, vor fi disponibile peste 4000 de bilete, ce pot fi procurate on-line sau de la casa stadionului, ce va fi deschisă și luni (orele 09.00-17.00) și marți (orele 09.00 – 17.00). Accesul va fi permis doar persoanelor cu schema de vaccinare completă (cu condiția să fi trecut trecut cel puțin zece zile de la finalizarea acesteia) și celor care au trecut prin boală în ultimele 180 de zile, iar pe toată durata evenimentului este obligatorie purtarea măștii sanitare și păstrarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri față de celelalte persoane.

Preţurile biletelor sunt următoarele:

– Peluze – 8 lei;

– Tribuna II – 12 lei;

– Tribuna I – 20 lei;

– Tribuna 0 – 25 lei;

Vă așteptăm! Hai Petrolul!

„Tratați meciul ca pe o finală!”…

… este mesajul pe care Nae Constantin l-a transmis elevilor săi, înaintea meciului, toată lumea fiind conștientă că o victorie în confruntarea cu „șepcile roșii” ar cântări mult în economia luptei pentru promovare.

După jocul de la Mediaș, în lotul „galben-albaștrilor” a apărut o problemă de natură medicală, Silviu Pană suferind o accidentare la gleznă, astfel încât mijlocașul nu va fi apt pentru ultima confruntare a anului. În schimb, Viorel Lică a trecut peste accidentarea ce l-a împiedicat să fie bun de joc pentru duelul cu FC Hermannstadt, iar de la începutul acestei săptămâni se pregătește normal, alături de colegii săi. Începând de săptămâna trecută, din stafful tehnic al echipei face parte și fostul căpitan al „galben-albaștrilor”, Laurențiu Marinescu! După ce și-a încheiat, nu cu mult timp în urmă, cariera de jucător, una în care a bifat peste 200 de prezențe pe prima scenă a fotbalului românesc, cucerind trei „Cupe” și o „Supercupă”, Marinescu (37 ani) face, acum, primii pași în cea de antrenor, urmând să se numere, alături de Valentin Bădoi, Cătălin Grigore și Bebe Bărbulescu, printre asistenții lui Nicolae Constantin. În paralel, Marinescu va colabora și cu grupele Centrului de Copii și Juniori al clubului.

Liga 2 – Meciurile Etapei 16, rezultate

CS Concordia Chiajna 0 – 0 AFC Hermannstadt

AFC Dunărea Călăraşi 3 – 1 AFC 1919 Dacia U. Brăila

AFC Unirea 04 Slobozia 2 – 0 ACS Viitorul Pandurii Tg. Jiu

CS Com. 1599 Şelimbăr 0 – 0 ACSM Politehnica Iaşi

Fotbal Club Braşov 4 – 2 AFC Unirea Constanţa

FC Unirea Dej 1 – 0 FC Metaloglobus Bucureşti

AFC Astra 0 – 2 Politehnica Timișoara

CS al Armatei Steaua 1 – 0 AS Fotbal Club Buzău

* Rezultatele meciurilor pot fi modificate prin hotararile Comisiei de Disciplină.

* Clubul AFC Astra a fost sancţionat cu o penalitate de 14 puncte prin deciziile CDE

Au rămas de disputat:

• Astăzi, 15:30: SC FCRipensia Timișoara – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

• Mâine, 17:00: ACS Petrolul 52 – AS FC Universitatea Cluj

Clasament la zi:

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct

1. ACS Petrolul 52 15 13 0 2 34-5 29 39

2. AFC Hermannstadt 16 10 5 1 33-12 21 35

3. AS FC Univ. Cluj 15 11 0 4 25-13 12 33

4. CS Concordia Chiajna 16 9 5 2 17-6 11 32

5. AS Fotbal Club Buzău 16 8 4 4 39-12 27 28

6. CS al Armatei Steaua 16 8 4 4 20-11 9 28

7. AFC Unirea 04 Slobozia 16 6 6 4 21-13 8 24

8. AFK Csikszereda M. Ciuc 15 7 2 6 24-21 3 23

9. CS Com. 1599 Şelimbăr 16 6 5 5 18-21 -3 23

10. FC Unirea Dej 16 6 4 6 15-14 1 22

11. FC Metaloglobus B. 16 6 4 6 18-20 -2 22

12. ACSM Politehnica Iaşi 16 6 3 7 20-16 4 21

13. SC FC Ripensia Timișoara 15 5 6 4 16-16 0 21

14. Politehnica Timișoara 16 6 2 8 18-22 -4 20

15. ACS Viitorul Pandurii Tg. Jiu 16 5 5 6 15-19 -4 20

16. Fotbal Club Braşov 16 3 3 10 14-28 -14 12

17. AFC Unirea Constanţa 16 2 2 12 13-44 -31 8

18. AFC Dunărea 2005 Călăraşi 16 1 4 11 12-33 -21 7

19. AFC Astra 16 5 4 7 17-22 -5 5

20. AFC 1919 Dacia U. Brăila 16 0 2 14 7-48 -41 2