V. Stoica

Procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitației pentru execuția lucrărilor pentru autostrada Ploiești – Buzău, pe toate cele trei loturi – se apropie de final, potrivit datelor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Luni, pe 13 decembrie – dacă termenul nu va fi prelungit, ceea ce nu este exclus – ar trebui să fie încheiată evaluarea tehnică a documentațiilor depuse de firmele înscrise în procedura de achiziție, în majoritate societăți provenite din Turcia.

Din acel moment ar trebui să se treacă la evaluarea financiară și, ulterior, la deliberare, pentru desemnarea câștigătorilor contractelor pentru cele trei sectoare ale autostrăzii, respectiv lotul 1 Dumbrava-Mizil km 0+000 – km 21+000; lotul 2 Mizil-Pietroasele km 21+000 – km 49+350 și lotul 3 Pietroasele – municipiul Buzău km 49+350 – km 63+250.

Interesante sunt condițiile impuse ofertanților înscriși pentru lotul 1 Dumbrava – Mizil, astfel că aceștia trebuie să demonstreze că au avut o cifră de afaceri anuală totală, în fiecare dintre exercițiile financiare aferente anilor 2018, 2019 și 2020, de minimum 450 de milioane de lei.

Pe de altă parte, aceștia trebuie să facă dovada că dețin utilajele necesare pentru a acoperi necesitățile pentru construirea celor 21 de kilometri dintre Dumbrava și Mizil (a căror valoare estimată este cea mai mare dintre cele trei loturi, de aproape două miliarde de lei, în condițiile în care valoarea totală a autostrăzii de la Dumbrava la Buzău a fost estimată la cinci miliarde de lei). Astfel, în primul rând, ofertanții sunt obligați să facă dovada că, în ultimii cinci ani, au dus la bun sfârșit lucrări noi sau de modernizare drumuri importante, în valoare cumulată de minimum 450.000.000 de lei fără TVA, la nivelul a maximum trei contracte. De asemenea, ofertanții mai trebuie să demonstreze că au dus la bun sfârșit, tot în ultimii cinci ani, lucrări pentru cel puțin două poduri/ pasaje/ viaducte în lungime de minimum 100 m fiecare, aferente unei artere importante de circulație.

În cadrul procedurii de achiziție, 39 de ofertanți au depus documentația solicitată prin caietul de sarcini de CNAIR, la termenul limită, respectiv 16 septembrie: 13 pentru lotul Dumbrava – Mizil, 12 pentru lotul Mizil-Pietroasele și 14 pentru lotul Pietroasele-Buzău. Pentru lotul 1, aferent sectorului de la Dumbrava la Mizil, s-au înscris în bătălia pentru câștigarea contractului Asocierea CONSTRUCȚII ERBAȘU SA (lider de asociere) – BERTONI CONSTRUCT SRL – ACVATOT; Asocierea BOG’ART SRL (lider de asociere) – TANCRAD SRL – COSEDIL SRL; Asocierea YDA INSAAT SANAYI VE TICARET (lider de asociere) – NESS PROIECT EUROPE SRL – ALPENSIDE SRL; Asocierea NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (lider de asociere) – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI; WEBUILD SPA; Asocierea IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA (lider de asociere)- PIZZAROTTI SA – RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL; KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.; Asocierea DOGUS INSAAT VE TICARET A.S (lider de asociere) – CONCELEX SRL; MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI; CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.; Asocierea OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (lider de asociere) – FERNAS INSAAT ANONIM SIRKETI; Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. (Tekfen Construction & Installation Co., Inc.) și LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI. Pentru lotul 2, aferent sectorului de la Mizil la Pietroasele, au depus oferte Asocierea SC CONI SRL (lider de asociere) – TRACE GROUP HOLD PLC; Asocierea SC BOG ART SRL (lider de asociere) – TANCRAD SRL– COSEDIL SPA; Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (lider de asociere) – BERTONI CONSTRUCT SRL – ACVATOT SRL; SC STRABAG SRL; Asocierea YDA INSAAT SANAY VE TICARET AS (lider de asociere) – NESS PROIECT EUROPE SRL – ALPENSIDE SRL; Asocierea NUROL INSAAT VE TICARET A.S. (lider de asociere) – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S.; KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.; MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI; Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.; Asocierea OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (lider de asociere) – FERNAS INSAAT ANONIM SIRKETI – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S.; TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. (TEKFEN CONSTRUCTION & INSTALLATION Co., Inc.) și LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

Pentru lotul 3 – sectorul Pietroasele-Buzău, au depus oferte Asocierea YDA INȘAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKET (lider de asociere) – NESS PROIECT EUROPE – ALPENSIDE; Asocierea CONSTRUCTII ERBAȘU (lider de asociere) – BERTONI CONSTRUCT – ACVATOT; Asocierea – DANLIN XXL (lider de asociere) – HYDROSTROY AD – VDH AD (VODSTROI 98 AD); Asocierea DRUM ASFALT (lider de asociere) – ILGAZ INSAAT TICARET ANONIM SIRKETI – OPR ASFALT – OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS – TRAMECO; Asocierea Nurol Insaat ve Ticaret A.S. (lider de asociere) – MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S.; Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S.; Asocierea DOGUS INSAAT VE TICARET A.S (lider de asociere) – CONCELEX; IMFALT YOL YAPI SANAYI TICARET A.S.; MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI; CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.; Asocierea OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (lider de asociere) – FERNAS INSAAT ANONIM SIRKETI; Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. (Tekfen Construction & Installation Co., Inc.); Trace Group Hold și LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

Autostrada Ploiești (Dumbrava) – Buzău ar urma să aibă o lungime de 63 km, șase noduri rutiere, 160 de hectare de perdele forestiere, 42 de poduri și pasaje, precum și patru spații de servicii moderne, dotate și cu stații de încărcare electrice.