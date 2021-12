N. Dumitrescu

Potrivit primarului din Câmpina, Alin Moldoveanu, acesta a oferit un cadou special orașului, de Ziua Națională a României. Este vorba despre două documente care au fost scoase recent la licitație și care au legătură cu scriitorul, jurnalistul și poetul Geo Bogza – care a dat numele casei de cultură din localitate – și care au fost achiziționate de către edil și au fost donate municipalității. ”De Ziua Națională, am oferit Câmpinei un cadou special. Am cumpărat în nume personal certificatul de naștere și certificatul de botez ale scriitorului Geo Bogza, cel care și-a legat puternic numele de localitatea noastră. Aceste două documente originale le-am donat astăzi (n.n. – 1 Decembrie) administrației locale și se află înrămate în sediul Casei Căsătoriilor de pe Bulevardul Culturii. Cu această ocazie, am organizat un mic eveniment la care și-au adus o mare contribuție tineri talentați din municipiul nostru, cărora le mulțumesc că ne-au încântat sufletul de Ziua Națională. De asemenea, le mulțumesc tuturor celor care au răspuns invitației mele și au participat la acest eveniment”, a anunțat primarul orașului Câmpina. Recent, au fost scoase la licitație, de către Casa de licitații Historic, certificatul de naștere și buletinul de naștere ale lui Geo Bogza, prețul de pornire fiind 700 de euro. ”Certificatul de botez al lui Gheorghe (Geo) Bogza, fiul lui Alexandru Bogza și al Elenei A. Bogza. Slujba religioasă a fost săvârșită la Biserica Nașterea Maicii Domnului din comuna Blejoiu, plasa Ploiești, de preotul P. I. Popesci. Botezul a fost săvârșit în ziua de 9 Februarie 1908, iar certificatul a fost eliberat la data de 8 Septembrie 1908, acesta purtând numărul 8. Certificatul este realizat sub forma unei litografii pe care a fost reprezentată scena botezului lui Iisus Hristos. Acesta a fost completat olograf cu stiloul de către preotul ce a săvârșit botezul. Buletinul de naștere al lui Gheorghe (Geo) Bogza, născut în ziua de 6 Februarie 1908 la ora 10 a.m. Buletinul figurează în registru cu numărul 176 și a fost eliberat pentru a servi la ceremonia religioasă”, se arată în Certificatul de autencitate și de vânzare, pe care este trecut numele primarului din Câmpina, eliberat la data de 24 noiembrie 2021, data când a fost organizată licitația.