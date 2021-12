Listele Google ale celor mai populare căutări în România în 2021 arată că, deşi aspectele legate de pandemie au fost în centrul atenţiei pentru români, subiectele s-au schimbat faţă de anul trecut, iar de la informaţii despre virus, restricţii şi pandemie în general, anul acesta căutările au vizat vaccinurile, prevenţia şi reluarea activităţii considerate normale. Conform unui comunicat remis, ieri, AGERPRES, în topul celor mai populare căutări pe Google în România din 2021 se află trei căutări legate de vaccinare – certificatul verde, Loteria vaccinării şi programarea pentru vaccinare.

„Lider în căutări este Campionatul European de Fotbal, programat pentru 2020 şi amânat pentru 2021. Informaţii despre prevenţia COVID au fost şi ele la mare căutare, alături de produsul care generează ‘buzz’ la lansarea fiecărei noi iteraţii: iPhone. Serialul ‘fenomen’ – aşa cum l-a numit presa – Squid Game are şi el un loc în topul celor mai populare căutări, alături de un alt apariţie care luat lumea prin surprindere: jucătoarea de tenis Emma Răducanu, care a câştigat US Open la doar 18 ani şi are origini româneşti. Un interes ridicat în căutări a generat actriţa şi vedeta de televiziune Alexandra Dinu, precum şi moartea cântăreţului de muzică populară Petrică Mâţu Stoian”, se menţionează în comunicat.

La capitolul emisiuni TV, show-ul „Chefi la cuţite” a fost pe primul loc al popularităţii în căutările românilor pe Google în 2021, urmat de „Survivor” şi „Asia Express”. Alături de Alexandra Dinu şi Emma Răducanu, în topul oamenilor care au generat cel mai mare interes în căutări se numără şi tânărul înotător David Popovici, dar şi fotbalistul Christian Eriksen, danezul care a suferit un atac de cord în timpul meciului cu Finlanda de la Euro 2020.

Educaţia este o temă care a generat interes crescut în căutări în 2021. Digitalizarea acestui domeniu şi nevoie de instrumente adaptate, inclusiv pentru predarea online, a determinat o creştere a căutărilor după astfel de soluţii.

Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2021 au fost realizate folosind liste de căutări „trending”: căutări care au înregistrat o creştere puternică în 2021 faţă de 2020, pe o perioadă considerabilă de timp, indicând astfel un interes sporit şi susţinut pentru respectivul subiect.