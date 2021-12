N. D.

După ziua de Moș Nicolae, vremea întoarce foaia la noi în țară, ieri, cei de la ANM transmițând două atenționări de vreme rea. Prima atenționare, intrată în vigoare de aseară, de la ora 22.00, și valabilă până mâine seară, vizează precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului și polei, iar cea de-a doua atenționare este de Cod galben, de ninsori însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, vizată fiind și zona de munte a județului Prahova. Astfel, potrivit celor de la ANM, în sudul și estul Transilvaniei, nordul și centrul Moldovei precum și în zonele de munte vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare. Se va depune strat de zăpadă pe alocuri consistent, îndeosebi în zona montană și submontană, iar în zona montană înaltă vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 45-55 km/h, viscolind ninsoarea, atenționarea fiind valabilă până mâine după amiază.

De altfel, ieri, inclusiv la Ploiești, a fost destul de frig, la ora 15.00 fiind înregistrate 4,7 grade C, vreme mult mai rece în comparație cu Câmpina unde, la aceeași oră, erau 9,6 grade C. În zona de munte, ieri, potrivit măsurătorilor, la Stația meteo de la Sinaia Cota 1.500, la ora 8.00, stratul de zăpadă era de 8 cm, iar la Stația de la Vf. Omu, de 17 cm.