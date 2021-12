V. Stoica

Doi turiști de cetățenie ucraineană au fost atacați de un urs, în zona Castelului Peleș. Aceasta a fost informația oficială venită din partea autorităților, sâmbătă seară. Datele primite de la primele echipe de intervenție sosite la fața locului arătau că două persoane de naționalitate ucraineană au fost atacate de urs în zona Castelului Peleș și prezintă traumatisme prin sfâșiere. Potrivit ISU Prahova, era vorba despre un tânăr de 28 de ani și o femeie de 32 de ani, amândoi conștienți, la venirea echipajelor de intervenție. Bărbatul a suferit răni la o mână și la un picior, iar femeia – la un picior. Ulterior, și purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova a transmis că sâmbătă, în jurul orei 18:30, în urma unui apel 112, un echipaj al Jandarmeriei Prahova a fost direcționat să intervină în zona Castelului Peleș, unde cele două persoane au fost atacate de urs. Animalul sălbatic nu se mai afla în zona respectivă, jandarmii realizând un perimetru de siguranță și informând persoanele prezente în zonă despre potențialul pericol. Pe de altă parte, însă, primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a declarat, într-o intervenție la un post de televiziune național, că turiștii din Ucraina nu au fost răniți de urs, ci s-ar fi rănit singuri, încercând să fugă atunci când au observat ursoaica alergând speriată de petardele aruncate de câțiva oameni aflați în zonă. Edilul a mai precizat și că ursoaica va fi relocată, iar puiul ei – trimis într-un centru specializat pentru protecția animalelor.

Ministerul Mediului a transmis, în legătură cu incidentul din apropierea Castelului Peleș: „Doi turiști din Ucraina au fost implicați astăzi (n.n. – sâmbătă) într-un incident cu un exemplar de urs în zona Castelului Peleș din Sinaia, județul Prahova. Cele două persoane s-au apropiat de o ursoaică cu pui, care a reacționat agresiv. Turiștii s-au accidentat în momentul în care au fugit de ursoaică. Ulterior, aceștia au fost transportați la spital și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ministrul Tánczos Barna a declarat, în direct la Digi 24, că toate localitățile din România în care prezența urșilor a devenit o obișnuință trebuie să se asigure, prin autoritățile locale și celelalte structuri prevăzute de lege, că au luat toate măsurile pentru a preveni astfel de atacuri: „Aceste localități vor redeveni sigure doar atunci când vom scăpa de inconștiența și iresponsabilitatea cu care tratăm acest subiect. Am creat cadrul legal pentru intervenție și lucrăm la implementatrea unui set de măsuri active pentru managementul acestor specii, iar acțiunea imediată în zonele de risc trebuie să devină prioritate zero. Trebuie ca întreaga societate să conștientizeze că viața omului are întotdeauna prioritate și că această problemă nu va fi niciodată rezolvată prin inacțiune. Dimpotrivă, inacțiunea din ultimii ani este tocmai cea care ne-a adus în această situație”, a precizat ministrul Mediului, Tánczos Barna.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, Raluca Vasiloae, a transmis, ieri, clarificări referitoare la incidentul în care au fost implicați doi turiști ucraineni, sâmbătă seară, la Sinaia. “Aseară, în jurul orei 18.19, in urma unui apel la 112, dispeceratul comun a fost anunțat referitor la un incident in urma căruia doi turiști din Ucraina au fost atacați de un urs în zona Castelul Peleș. Apelul a venit din București de la un prieten al celor doi turiști. Ulterior, la ora 18.22 un alt apel a venit de această dată de la unul dintre cei doi turiști, care făcea referire “la două persoane care sângerează la mână”.

Imediat, conform procedurii in care sunt implicate animale sălbatice, a fost inițiat un mesaj RO-Alert de avertizare a populației din perimetrul Castelului.

La fața locului a fost mobilizată o ambulanță SMURD, care a acționat pentru acordarea primului ajutor celor doi turiști. Menționăm că echipajul nu este cunoscător de limba engleză și nu a reușit să comunice cu cei doi, astfel încât nu au fost obținute informații suplimentare despre incident. Ulterior, turiștii au fost predați unui echipaj de la SAJ”, este clarificarea adusă de reprezentanții ISU Prahova.

Foto: Facebook/Sinaia