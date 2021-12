În ultimii cinci ani, populația județului s-a redus cu peste 26.000 de locuitori

N. Dumitrescu

Nu mai este o noutate faptul că România înregistrează cele mai mari modificări demografice din Europa, de la an la an numărul locuitorilor fiind din ce în ce mai redus. Situația este valabilă inclusiv la nivelul județului Prahova, iar confirmarea este dată chiar de către statistici. Astfel, potrivit informațiilor solicitate conducerii Direcției Județene de Statistică Prahova, în ultimii cinci ani, populația județului s-a redus cu peste 26.000 de locuitori, ceea ce înseamnă că, practic, la capitolul demografie, Prahova a ”pierdut” un… orășel. Iar datele sunt mai mult decât concludente, în contextul în care, conform datelor statistice, la data de 1 iulie 2017, populația județului Prahova a fost de 801.673 de locuitori, iar la 1 iulie anul acesta – de 775.278!

De departe, cea mai mare scădere a numărului de locuitori, în ultimii cinci ani, se regăsește la Ploiești – 10.456 de persoane (la data de 1 iulie 2017 erau înregistrați 230.591 de locuitori, iar la 1 iulie a.c. – 220.135 de locuitori), la Câmpina scăderea din ultimii cinci ani fiind cu 1.592 de persoane. De altfel, în mediul urban, reducerea numărului de persoane, în intervalul de timp menționat, a fost de ordinul sutelor de persoane:

Azuga – 244 de persoane, Băicoi – 481, Boldești-Scăeni – 125, Breaza – 780, Bușteni – 430, Comarnic – 568, Mizil – 445, Plopeni – 441, Sinaia – 640, Slănic – 469, Urlați – 255, Vălenii de Munte – 221.

Potrivit directorului Direcției Județene de Statistică Prahova, Mirela Dobrică, principalele cauze ale scăderii numărului prahovenilor este sporul negativ al populației, numărul nou-născuților fiind incomparabil mai mic decât al deceselor, dar și migrația, atât peste hotare, cât și în alte județe ale țării. Potrivit interlocutoarei noastre, anul acesta, de pildă, s-a înregistrat un număr record de decese, mai ales pe fondul pandemiei, iar datele statistice sunt mai mult decât concludente: din ianuarie și până în septembrie a.c., au fost înregistrați 4.234 de nou-născuți și 8.900 de decese!

Trebuie menționat însă faptul că, trecând în revistă cele 104 localități prahovene, în ultimii cinci s-au înregistrat ușoare creșteri a numărului populației în șapte comune, este adevărat, unele dintre acestea fiind considerate și cele mai bogate, din punct de vedere economic.

Este vorba despre Bucov, unde, dacă la 1 iulie 2017 erau înregistrați 11.324 de locuitori, la 1 iulie anul acesta erau 11.513, Brazi: 1 iulie 2021 – 8.328 de persoane, 1 iulie 2017 – 8.292; Blejoi: 1 iulie 2021 – 9.286 de persoane, 1 iulie 2017 – 8.935; Lipănești: 1 iulie 2021- 5.205 persoane, 1 iulie 2017 – 5.193, Păulești: 1 iulie 2021 – 7.034 de persoane, 1 iulie 2017 – 6.251; Râfov: 1 iulie 2021 – 5.358 de persoane, 1 iulie 2017 – 5.346; Târgșoru Vechi: 1 iulie 2021 – 11.211 persoane, 1 iulie 2017 -10.505. De departe, însă, cel mai scăzut număr de locuitori se înregistrează în comuna Jugureni, unde, la începutul lunii iulie a acestui an erau doar 459 de suflete, mai puțin cu 57 mai puține față de aceeași dată a anului 2017.