Comparativ cu anii trecuți, s-a triplat numărul micuților care pot fi adoptați!

V. Stoica

În acest an, numărul copiilor declarați adoptabili în județul Prahova a crescut semnificativ, comparativ cu anii trecuți, conform datelor oficiale publicate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. Astfel, potrivit sursei menționate, numai în perioada ianuarie – octombrie 2021, au fost declarați adoptabili 163 de minori, comparativ cu numai 46 pe parcursul întregului an 2020 și, respectiv, 32 – în 2019! Vorbim, astfel, despre o triplare a numărului copiilor care pot fi adoptați. Pe de altă parte, însă, de la an la an, s-a redus numărul familiilor atestate ca fiind apte să adopte. Dacă în 2019, de exemplu, în Prahova erau 108 familii care puteau adopta, în cursul acestui an doar 85 de familii se mai aflau în această situație.

La finalul lunii octombrie, la asistenții maternali profesioniști se aflau în îngrijire 498 de minori, dintre care 409 – în mediul rural și doar 89 – în orașe. De altfel, cei mai mulți dintre cei 303 asistenți maternali profesioniști din județul Prahova sunt în mediul rural, pe primul loc, cu 25 de persoane, aflându-se comuna Măneciu, la egalitate cu asistenții maternali profesioniști din întreg municipiul Ploiești.

Din păcate, în sistemul rezidențial încă se mai află sute de copii, în județul Prahova fiind înregistrați la finalul lunii octombrie a acestui an 204 minori în sistemul public de protecție și alți 99 de copii – în sistemul privat. Chiar dacă a scăzut considerabil numărul copiilor aflați în centrele publice sau private, peste 300 de copii sunt departe de ceea ce ar trebui să însemne o familie.