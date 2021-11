Astra Giurgiu – Petrolul Ploiești 1-2 (0-1)

Stadion: ”Marin Anastasovici”. Marcatori: Danciu (47)/Cebotaru (26), Buia (86).

Astra: Moroz – R. Zamfir, Stoian, Giuroiu, Riza – Banu (90 Dragu) – Danciu (85 Dumitrașcu), Șerban, Brăilă (46 Zaharia), Dr. Gheorghe (cpt) – Gavîrliță (40 Buliga). Antrenor: Florin Stângă.

Petrolul: Avram – Pîrvulescu, Lică, Huja, Țicu (cpt) – Seto (55 Vajushi), Cebotaru – Bratu (66 Constantinescu), Tucaliuc (77 S. Pană), Măzărache (66 Buia) – Diarra. Antrenor: Nicolae Constantin.

Cartonaș roșu: Giuroiu (36).

Au arbitrat: Sorin Vădana (Cluj Napoca) – George Suciu (Câmpia Turzii) și Csaba Antal (Cluj Napoca).

Observatori: Silviu Crângașu (Ploiești) și Dorinel Dincă (Călărași).

Jucătorul meciului: Eugen Cebotaru.

Petrolul a obținut cea de-a zecea victorie consecutivă a sezonului, una ce s-a conturat cu destule emoții, în ultimele minute ale confruntării de la Giurgiu. Astra – Petrolul a fost 1-2, goluri Carlo Danciu (47), respectiv Eugeniu Cebotaru (26) și Darius Buia (86), și echipa ploieșteană își păstrează postura de lideră a eșalonului secund, obținând o victorie din categoria celor ”care cotează enorm”, pentru că s-a evitat un… accident care putea anula foarte mult din capitalul de încredere pe care echipa l-a capitalizat. De altfel, se spune că promovările așa se obțin, evitând astfel de ”accidente”, câștigând și când joci mai slab, având și arbitraje ”bune și foarte bune”, plus, foarte important, un lot care oferă soluții, la nevoie, Petrolul având, clar, cea mai bună ”bancă” și cel mai semnificativ raport ”numeric/valoric”.

Meciul de la Giurgiu n-a fost nici pe departe o simplă formalitate pentru elevii lui Nicolae Constantin. Poate că așa părea pe „hârtie”, ținând cont de componența celor două loturi și de pozițiile ocupate în clasament. Poate că așa a și fost vreme de mai bine de o repriză, prima, cea în care „galben-albaștrii” n-au întâmpinat mari probleme. Dar, cert este că, trăgând linie, concluzia a fost aceea a unei victorii obținute cu mari emoții și pe ultima sută de metri, într-un moment în care, din nou poate, mulți erau tentați să contabilizeze un prim pas greșit, după nouă victorii consecutive, pas evitat cel puțin pentru încă … aproape o lună! Pentru că, urmează un meci foarte ușor, cu Dunărea Călărași, apoi două săptămâni pauză, astfel că luna noiembrie pare ”depășită” cu bine, cel puțin până în a doua jumătate a ei!

”A fost victorie muncită. N-aș putea să spun că am făcut un joc slab, pentru că l-am dominat în totalitate, am ratat multe ocazii. Din păcate, am făcut o greşeală la început de repriză secundă, care era să ne coste și tot ce am făcut a fost să le dăm lor speranţă că pot obţine un rezultat bun. M-a bucurat atitudinea noastră, că n-am renunțat, am luptat până la sfârșit și cred că la final am fost răsplătiți pentru atitudine. Nu știu dacă a fost cea mai grea victorie, dar a fost una dintre cele mai grele. Important e că am câștigat, că am mai pus trei puncte în clasament și cred că asta contează cel mai mult” – a spus antrenorul Nae Constantin după partida de la Giurgiu.

În etapa viitoare, așa cum spuneam, „lupii” vor juca pe „Ilie Oană” cu Dunărea Călărași, partida fiind programată să se desfășoare sâmbătă, 6 noiembrie, de la ora 12.30.

Foto: Răzvan Păsărică (www.sportpictures.eu)