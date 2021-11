S-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și în acest nou caz care zguduie sistemul sanitar românesc

Violeta Stoica

Florin Tănăsescu

În condițiile actuale, după fiecare incendiu izbucnit în spitalele din România, se pune întrebarea unde va mai avea loc o nouă tragedie?

Din nefericire, ieri dimineață, în jurul orei 4:30, o alertă de incendiu declanșată la Secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești a impus aplicarea la nivelul județului a Planului Roșu de Intervenție.

Zeci de autospeciale ale Pompierilor și Ambulanței au fost mobilizate să intervină la ceea ce avea să se dovedească a fi o nouă tragedie, soldată cu bolnavi morți pe patul de spital. Doi pacienți internați cu Covid-19, care se aflau într-unul dintre saloanele Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Ploiești, au murit carbonizați în incendiul care a afectat tot ceea ce se afla în acel salon: paturi, aparatură medicală, mobilier. O infirmieră a fost și ea victimă în incendiu, după ce flăcările i-au cuprins combinezonul special cu care era echipată. A scăpat, datorită colegilor care au folosit stingătoarele, dar a suferit arsuri, fiind transportată ulterior la Spitalul Floreasca din Capitală.

La Ploiești, a venit ieri dimineață și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care a participat la declanșarea anchetei și care a și anunțat că, după sosirea pompierilor, incendiul a fost lichidat în doar trei minute. Din păcate, flăcările violente care au cuprins întregul salon au condus la decesul celor doi pacienți dependenți de instalația de oxigen a spitalului. În acest caz s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Nenorocirea care s-a abătut ieri dimineață asupra Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Ploiești, secție cunoscută drept Spitalul Movila, este un nou semnal de alarmă asupra sistemului medical românesc. Supra-aglomerarea secțiilor de Terapie Intensivă sau a altor secții de spital care utilizează instalații de oxigen, în special în această perioadă dificilă, marcată de pandemia de Covid-19, este una dintre cauzele producerii unor tragedii precum cea de ieri dimineață, de la Movila.

Purtătorul de cuvânt al ISU Prahova, lt. Raluca Vasiloae, a transmis, ieri, după stingerea incendiului, un raport complet al evenimentelor derulate în zorii zilei de joi, la Secția de Boli Infecțioase – Movila. „Pompierii prahoveni au fost în alertă după producerea unui incendiu la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Ploiești. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 20 mp cu flacără deschisă și degajări mari de fum. În salonul în care se manifesta incendiul se aflau doi pacienți, de 74 și 75 de ani, care, din păcate, au decedat. Totodată, în acest salon se aflau o asistentă și o infirmieră care supravegheau pacienții. Infirmiera a fost rănită în urma incendiului, prezentând arsuri și fiind transportată de urgență la Spitalul Floreasca.

Având în vedere fumul dens degajat pe secția în care se aflau 21 de pacienți, s-a luat decizia evacuării, astfel: 15 – la Spitalul Județean Ploiești, patru au refuzat transportul la spital și cei doi pacienți care au decedat.

La ora 4:36, la nivelul județului a fost pus în aplicare Planul Roșu de Intervenție. La fața locului au fost mobilizate operativ 5 autospeciale de lucru cu apă și spumă, 1 autospecială de intervenție la accidente colective și calamități, 2 descarcerări, 9 ambulanțe SMURD, 1 ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și 1 autospecială de grupă operativă cu 68 de pompieri militari. În sprijin au fost mobilizate 7 ambulațe SMURD și 7 autospeciale de transport victime multiple de la I.S.U. București-Ilfov. Totodată, în sprijin au acționat 17 echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță, 7 autospeciale cu 27 cadre de la IJJ Prahova și 37 de cadre de la IPJ Prahova.

Spitalul a avut o autorizație de securitate la incendiu emisă în anul 2010, ulterior a obținut o altă autorizație în anul 2014, între timp au mai fost făcute recompartimentări, modernizări și schimbări de destinație pentru care nu s-a solicitat autorizație de securitate la incendiu. În luna februarie a.c., Secția de Boli Infecțioase a fost verificată și sancționată contravențional cu amendă de 10.000 lei pentru lipsa autorizației de securitate la incendiu.

Urmează să se stabilească, cu exactitate, cauza de producere a evenimentului”.

Pacienţii transferaţi la sediul de pe Găgeni al Spitalului Judeţean erau, după mutare, în stare stabilă

Ieri, la prânz, Ministerul Sănătății informa că pacienții mutați din Secția Boli Infecțioase la sediul principal de pe strada Găgeni a Spitalului Județean de Urgență Ploiești se aflau în stare stabilă: „Cei 15 pacienți transferați din secția exterioară sunt, în acest moment, în stare stabilă și au rămas internați în unitatea sanitară unde primesc asistență medicală de specialitate. Unul dintre pacienți se află internat în secția ATI, iar ceilalți 14 într-o secție medicală COVID-19.

Cadrul medical care a fost transferat în această dimineață la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca București se află, în prezent, în evaluare medicală, are arsuri pe o suprafață de aproximativ 20% din suprafața corporală și a solicitat să nu fie transmise public alte informații despre starea sa de sănătate.

La Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Inspecția Sanitară de Stat a efectuat acțiuni de verificare în ultimii doi ani, în conformitate cu competențele deținute.

În anul 2020, au fost aplicate 10 amenzi în valoare de 65 000 lei, din care pentru Sectia de Boli Infecțioase – laborator analize medicale a fost aplicată o amendă de 3000 lei pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor medicale.

În cadrul controlului efectuat în luna august 2021 de către inspectorii sanitari, unitatea sanitară ploieșteană a fost amendată cu suma de 20.800 lei pentru deficiențe legate de procesul de dezinfecție și de aplicare a protocoalelor privind dezinfecția și curățenia. La secția exterioară nu au existat deficiențe constatate în acest an. Menționăm că, în conformitate cu ultimele informații primite de la reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență, unitatea sanitară nu are autorizație la incendiu”.

Consiliul Judeţean, informaţii financiare după „incident”

Biroul de presă al Consiliului Județean Prahova, instituția în administrarea căreia se află Spitalul Județean de Urgență Ploiești și, implicit, și Secția Boli Infecțioase, a transmis un mesaj în care prezintă informații financiare, după „incidentul” în care au decedat doi pacienți: „În urma incidentului înregistrat, în această dimineață, la Secția de Boli Infecțioase „Movila“ a Spitalului Județean de Urgență Ploiești (SJUP), vă aducem la cunoștință faptul că aici au fost realizate lucrări de renovare, instalația electrică era nouă și verificată, iar rampele de Oxigen au fost montate anul trecut, înainte de declanșarea celui de-al treilea val pandemic. Consiliul Județean Prahova a alocat SJUP, cea mai mare unitate medicală din județ, unde sunt preluați și tratați cei mai mulți și cele mai grave forme ale pacienților cu SARS-CoV2, suma de 37,312 milioane lei. Din această alocare bugetară, 22,525 milioane au fost direcționate pentru funcționarea spitalului, iar 14,787 milioane de lei au mers către investiții (aparatură și reparații capitale). Vă reamintim că ultima alocare, în valoare de peste patru milioane de lei, a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului Județean, din data de 29 septembrie, fiind direcționată pentru gestionarea noului val al pandemiei de Covid-19 și achiziția de aparatură medicală. În ultimii doi ani, către Secția de Boli Infecțioase „Movila“ au fost direcționate sume în valoare de aproape 460.000 lei. Fondurile au fost alocate pentru realizarea proiectelor tehnice şi execuția mai multor lucrări de investiții, inclusiv pentru alimentare cu oxigen și instalații electrice aferente secției exterioare a SJUP”.

Premierul demis Florin Cîţu: „Astfel de tragedii nu trebuie să se mai repete!”

Pe pagina de Facebook a Guvernului României, la câteva ore de la incendiul de la Ploiești, a fost postat un mesaj al premierului demis Florin Cîţu: „Din păcate, astăzi a avut loc un incendiu la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești, la o secție suport Covid-19. Doi pacienți au murit, iar o infirmieră a suferit arsuri. Transmit condoleanțe familiilor celor doi pacienți. Infirmiera este transferată la Spitalul Floreasca, unde va fi tratată. A fost activat planul roșu, am fost în permanentă legătură cu secretarul de stat Raed Arafat și cu ministrul Sănătății, Cseke Attila, pentru a mă asigura că avem locuri pentru pacienți, 15 dintre ei au fost transferați. Vom vedea care este cauza incendiului, o anchetă a început.

Astfel de tragedii nu trebuie să se mai repete! Am cerut de fiecare dată ca spitalele să fie pregătite pentru valul 4, să existe avizele necesare, instalațiile de oxigen să fie controlate. Ne confruntăm cu o suprasolicitare a sistemului medical din cauza valului 4 și toți cei implicați trebuie să se asigure că sunt luate toate măsurile pentru siguranța pacienților! Și repet: singura soluție prin care putem lua presiunea de pe spitale este să ne vaccinăm în continuare”.