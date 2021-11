CS Blejoi 2 – ”satelitul” ehipei din Liga a III-a, a pierdut în mod stupid poziția de lider în Superliga B, după ce nu a reușit să joace meciul cu Olimpia Cireșanu, teoretic o partidă care nu le putea pune probleme blejoienilor !

Astfel, gazdele nu au reușit să asigure în timp util (30 de minute, conform noilor reglementări) asistența medicală, pierzând astfel la ”masa verde” acest meci !

De pasul ”forțat greșit” al celor de la Blejoi 2 (care a căzut tocmai pe locul 3) a profitat ACS Triumf Poiana Câmpina, care a învins cu 3-2 pe CSO Mizil, elevii lui Bebe Bunea având șanse să termine turul – care se încheie la finele acestei săptămâni, cu o deplasare aparent facilă, la Tomșani, pe prima poziție!

Fotbal judeţean

SUPERLIGA B PRAHOVA, Etapa 16

Triumf Poiana Câmpina – CSO Mizil 3-2

Carpați Sinaia – Petrolul Ologeni 3-2

CS Blejoi – Olimpia Cireșanu 0-3

(nu a fost asigurată asistența medicală)

AS Gherghița – Sportul Câmpina 4-3

Progresul Bucov – AS Starchiojd 1-2

CS Scorțeni Bordeni – Unirea Teleajen 1-0

Știința Albești – Viitorul Puchenii Mari 3-1

Brădetul Ștefești – Avântul Tomșani 4-1

CS Câmpina a stat.

# Echipa M V E I GM GP P

1 ACS Triumf P. Câmpina 15 10 2 3 42 19 32p

2 AS Starchiojd 14 10 1 3 35 21 31p

3 CS Blejoi 2 14 10 0 4 27 15 30p

4 CS Scorţeni Bordeni 15 9 2 4 34 25 29p

5 Brădetul Ştefeşti 14 9 0 5 36 18 27p

6 AS Gherghiţa 15 7 5 3 34 23 26p

7 Carpaţi MEFIN Sinaia 16 6 4 6 33 35 22p

8 Olimpia Cireșanu 14 6 3 5 36 29 21p

9 Progresul Bucov 15 6 3 6 25 26 21p

10 Unirea Teleajen Ploiesti 14 6 2 6 28 30 20p

11 Sportul Câmpina 15 5 4 6 37 31 19p

12 CS Câmpina 15 4 6 5 22 26 18p

13 Viitorul Puchenii Mari 15 5 2 8 25 28 17p

14 Ştiinţa Albeşti 15 3 4 8 23 46 13p

15 CSO Mizil 14 2 4 8 14 34 10p

16 Avântul Tomşani 15 2 3 10 21 36 9p

17 Petrolul Ologeni 15 1 3 11 14 44 6p

*Echipa AS Real Rio Cocoşeşti s-a retras din campionat după etapa a VI-a, toate rezultate au fost anulate.

SUPERLIGA B1 EST, Etapa 13

ACSO Măgura Slănic – Progresul Aluniş 1-0

Luceafărul Drajna – Viitorul Cosminele 2-2

Tineretul G. Vitioarei – Progresul Drăgăneşti 3-3

Gloria Vâlcăneşti – Flacăra Mălăieşti 2-0

Petrosport Ploieşti – Viitorul 2018 Ceptura 3-2

Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii – AS Pleaşa

(joc întrerupt în min. 81, la scorul de 1-4)

AS Viitorul Colceag – CS Valea Călugărească 1-1

# Echipa M V E I GM GP P

1 Viitorul 2018 Ceptura 13 7 4 2 37 18 25p

2 AS Pleaşa 12 7 3 2 30 20 24p

3 CS Valea Călugărească 13 7 3 3 30 22 24p

4 Stejarul Goruna C. Mislii 11 7 2 2 27 15 23p

5 Petrosport Ploieşti 12 6 1 5 22 20 19p

6 Progresul Drăgăneşti 13 5 3 5 29 22 18p

7 AS Viitorul Colceag 11 5 2 4 18 23 17p

8 Tineretul G. Vitioarei 11 4 4 3 23 28 16p

9 Flacăra Mălăieşti 13 5 1 7 17 29 16p

10 Progresul Aluniş 13 4 3 6 21 24 15p

11 Gloria Vâlcăneşti 12 4 2 6 23 29 14p

12 ACSO Măgura Slănic 11 3 1 7 11 18 10p

13 Luceafărul Drajna 11 2 3 6 23 29 9p

14 Viitorul Cosminele 12 1 2 9 12 26 5p

SUPERLIGA B1 VEST, Etapa 13

CS Şirna Varniţa – Spicul Poienarii Rali 3-2

Viitorul Predeşti – Avântul Măgureni 5-6

AS Gorgota – AS Târgşorul Vechi Stănceşti 2-2

Unirea Cocorăştii Colţ – Olimpia Comarnic 5-3

Prahova Tinosu – Flacăra Filipeştii de Târg 3-1

Viitorul Ariceştii Rahtivani – CS Şotrile 0-0

Viitorul Poienarii Burchii – Prahova Nedelea 1-4

# Echipa M V E I GM GP P

1 AS Tg. Vechi Stăncești 13 11 2 0 51 19 35p

2 Unirea Cocorăştii Colţ 13 10 1 2 48 17 31p

3 Olimpia Comarnic 12 9 1 2 30 15 28p

4 Avântul Măgureni 13 8 1 4 37 29 25p

5 Viitorul A. Rahtivani 13 7 3 3 31 19 24p

6 Prahova Nedelea 13 6 3 4 45 28 21p

7 CS Şotrile 13 5 4 4 15 21 19p

8 Viitorul P. Burchii 12 4 3 5 30 28 15p

9 Prahova Tinosu 13 4 3 6 27 34 15p

10 CS Șirna Varnița 13 4 1 8 30 35 13p

11 Flacăra Filipeşti de Târg 13 3 4 6 24 32 13p

12 AS Gorgota 13 2 1 10 21 42 7p

13 Viitorul Predeşti 13 1 2 10 20 50 5p

14 Spicul Poienarii Rali 13 1 1 11 15 55 4p

LIGA B EST, Etapa 12

Victoria Fântânele – Viitorul Fulga 7-1

Viitorul Pantazi – Steaua Sângeru 3-0

Unirea Lacu Turcului – Recolta Dumbrava 5-0

Şoimii Ciorani – Vulturul Zănoaga 3-0

Şoimii Apostolache – Voinţa Vadu Părului 5-2

Progresul Coslegi – Progresul Boldeşti Grădiştea 3-4

Rapid Sălciile – Viitorul Iordăcheanu 2-3

# Echipa M V E I GM GP P

1 ACS Șoimii Ciorani 12 12 0 0 55 12 36p

2 Victoria Fântânele 12 10 0 2 55 26 30p

3 Viitorul Iordăcheanu 12 6 4 2 30 18 22p

4 Progresul Coslegi 12 6 1 5 34 28 19p

5 Rapid Sălciile 11 6 0 5 33 39 18p

6 Vulturul Zănoaga 12 5 1 6 31 29 16p

7 Şoimii Apostolache 12 5 1 6 34 35 16p

8 Steaua Sângeru 12 5 1 6 33 35 16p

9 Progresul B. Grădiştea 11 5 1 5 24 28 16p

10 Unirea Lacul Turcului 12 4 3 5 35 33 15p

11 Viitorul Pantazi 10 3 2 5 20 27 11p

12 Voinţa Vadu Părului 11 3 1 7 17 32 10p

13 Recolta Dumbrava 10 1 1 8 19 45 4p

14 Viitorul Fulga 11 1 0 10 19 52 3p

LIGA B NORD, Etapa 12

Unirea Valea Dulce – AS Viitorul Bughea 4-1

Voinţa 2009 Gornet – AS Starchiojd 2 4-1

AS Podenii Vechi – Speranţa Chiojdeanca 3-1

Sportul Valea Cucului – Tirana Homorâciu 2-3

Victoria Olteni – Avântul Bertea 1-0

Voinţa Măgurele şi Real Boys Vălenii de Munte

au stat

# Echipa M V E I GM GP P

1 Voinţa 2009 Gornet 10 7 1 2 33 21 22p

2 Real Boys V. de Munte 10 6 2 2 36 14 20p

3 AS Podenii Vechi 10 5 3 2 18 13 18p

4 Unirea Valea Dulce 9 4 4 1 21 10 16p

5 Victoria Olteni 8 5 1 2 18 12 16p

6 Voinţa Măgurele 8 4 2 2 17 12 14p

7 AS Starchiojd 2 10 3 3 4 20 21 12p

8 AS Viitorul Bughea 9 3 2 4 20 26 11p

9 Speranţa Chiojdeanca 10 2 3 5 20 31 9p

10 Avântul Bertea 10 2 2 6 11 20 8p

11 Tirana Homorâciu 10 1 4 5 16 27 7p

12 Sportul Valea Cucului 8 0 1 7 7 30 1p

LIGA B VEST, Etapa 12

Progresul Proviţa de Jos – AS Puşcaşi 5-1

Voinţa Adunaţi – Arizona Zalhanaua 2-0

CS Scorţeni Mislea – Viitorul Proviţa de Sus 3-1

AS Potigrafu – Unirea Brăteşti 3-1

# Echipa M V E I GM GP P

1 Arizona Zalhanaua 12 7 3 2 30 12 24p

2 Progresul Proviţa de Jos 12 7 3 2 32 22 24p

3 AS Potigrafu 12 7 2 3 36 23 23p

4 Voinţa Adunaţi 12 5 3 4 21 19 18p

5 Viitorul Proviţa de Sus 12 4 3 5 17 20 15p

6 CS Scorţeni Mislea 12 5 0 7 28 38 15p

7 AS Puşcaşi 12 3 2 7 24 34 11p

8 Unirea Brăteşti 12 0 4 8 19 39 4p