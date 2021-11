V.Stoica

Miercuri, 3 noiembrie, pare să fi fost o zi neagră pentru câteva supermarketuri din municipiul Ploiești, după ce au fost controlate de echipe mixte de comisari ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, din București și din Prahova.

Verificările au scos la iveală nereguli mari, atât din punct de vedere sanitar, cât și al respectării condițiilor legale de vânzare a mărfii la raft.

Raidul comisarilor a vizat supermarketurile care aparțin Rewe Romania SRL, Profi Room Food SRL, Lidl Discount SRL și Carrefour Romania SA, precum și una dintre cele mai cunoscute piețe din municipiul Ploiești – La Cocoș.

Verificările efectuate miercuri, 3 noiembrie, în marile magazine alimentare din Ploiești sunt cele mai ample din ultimii ani și este pentru prima dată când reprezentanții ANPC dau publicității și numele societăților controlate și sancționate.

Trebuie menționat însă și că toți cei amendați sau vizați de alte sancțiuni au posibilitatea să dea în judecată ANPC și să conteste procesele-verbale de constatare a neregulilor.

ANPC a dat publicității în premieră și numele societăților pe care le-a controlat și împotriva cărora a luat măsuri.

Reprezentanții ANPC au transmis că, în urma controalelor de la Ploiești, au fost luate măsuri împotriva unor societăți care își desfășoară activitatea în Piața La Cocoș.

„O situație gravă a fost constatată în timpul controlului desfășurat la Piața La Cocoș din orașul reședință al județului Prahova, unde a fost oprită activitatea a cinci operatori economici (întreg spațiul comercial), care își desfășurau activitatea în galeria comercială a pieței, din cauza neigienizării vitrinelor frigorifice, precum și a lipsei totale a curățeniei în standurile de vânzare ale acestora. Cei cinci operatori economici sunt Diadra SRL, Iocaza Conf SRL, Supermarket La Cocoș SRL, Escu Serv Construct SRL și Redexpro SA.

A fost constatată prezența gândacilor în spațiul comercial, a gunoaielor depozitate necorespunzător, precum și a gradului avansat de deteriorare a vitrinelor frigorifice în care erau expuse spre vânzare produsele alimentare. În urma controlului, cei cinci operatori economici au primit și amenzi contravenționale în valoare totală de 140.000 lei”.

După control, reprezentanții Supermarket La Cocoș au transmis cumpărătorilor: „Stimați clienți, în urma controlului ANPC, efectuat în incinta Piața Cocoș, au fost închise magazinele de pe galeria comercială a pieței. Supermarket La Cocoș este în continuare deschis”.

Pe de altă parte, controalele întreprinse de echipele de control reunite ale Comisariatelor Regionale pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) București-Ilfov și Prahova, coordonate de vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Mihai Culeafă și directorul general ANPC, Paul Anghel, pe 3 noiembrie 2021, la Ploiești, au continuat cu verificarea modului în care este respectată legislația în vigoare la supermarketurile din oraș.

„Astfel, au fost controlate 7 magazine aparținând Rewe Romania SRL, Profi Room Food SRL, Lidl Discount SRL și Carrefour Romania SA la care au fost depistate diverse abateri de la prevederile legale și cărora li s-au aplicat 12 amenzi contravenționale, în valoare totală de 180.000 de lei.

Acestora li s-au adăugat măsuri complementare, precum oprirea definitivă de la comercializare și retragerea din circuitul consumului uman a aproximativ 700 kg produse alimentare în valoare de peste 10.000 lei; oprirea temporară de la comercializare a 2,3 tone de produse alimentare, în valoare totală de circa 14.000 lei; cinci măsuri de oprire temporară a prestării serviciului la raioanele cu vitrină asistată, vitrinele cu produse congelate, cele cu produse calde, cele cu produse refrigerate, zonele de brutărie; două propuneri de închidere a anumitor raioane (panificație, preparate din carne și produse de cofetărie), pe o durată de cel mult 6 luni. Neregulile constatate de comisari au vizat legume și fructe depreciate calitativ sau nesortate, comercializarea unor produse cu data limită de consum depășită, nerespectarea temperaturii de păstrare a produselor calde, de minimum +60 grade C, la raionul gastro, nerespectarea temperaturii indicate de producători, pentru o serie de produse alimentare, una dintre vitrine fiind chiar spartă, fapt care făcea imposibilă asigurarea temperaturii corecte, tăvile pentru coacerea pâinii prezentau resturi arse, iar cuptorul nu era curățat corespunzător; prezența, sub tăvile unora dintre vitrine, a unui lichid de scurgere cauzat de funcționarea defectuoasă a agregatului frigorific; în spațiile de producție a pâinii și a produselor de panificaţie, precum și în laboratorul de cofetărie a fost constatată prezența muștelor; sistemul de ventilație era necurăţat, prezentând masive depuneri de praf și grăsime; utilizarea unor rasteluri și a unor tăvi ruginite și deteriorate”.

Precizăm că, imediat ce vom primi punctele de vedere ale celor vizați de controalele ANPC, le vom insera în paginile ziarului Prahova.