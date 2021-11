Ieri, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat oficial pe generalul Nicolae Ciucă pentru funcția de premier, de această dată pentru a conduce un guvern PNL-PSD-UDMR, potrivit Hotnews.Șeful statului a făcut un anunț scurt, avându-l alături la Cotroceni pe Nicolae Ciucă :”S-a încheiat sesiunea de consultări pe care am convocat-o cu partidele parlamentare. Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR şi grupul minorităţilor. Reprezentanţii acestei majorităţi au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat acest lucru şi în acest format am avut o discuţie pe care o consider foarte bună. Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecinţă, îl desemnez pe domnul Nicolae Ciucă, aici de faţă, pentru a forma o echipă guvernamentală şi pentru a se prezenta în faţa Parlamentului României pentru votul de încredere”.Noua desemnare a lui Nicolae Ciucă vine la capătul crizei politice declanșate în 1 septembrie de revocarea de către Florin Cîțu a ministrului USR Stelian Ion, care a dus la demiterea Guvernului Cîțu. Este prima ieșire publică a preşedintelui Klaus Iohannis după ce PNL a început negocierile cu PSD pentru formarea noului guvern. Cei de la USR au refuzat invitația președintelui Klaus Iohannis și nu s-au prezentat la consultările de la Cotroceni.

În acelaşi cadru, premierul desemnat Nicolae Ciucă a declarat: ”În ultimele zile, am lucrat împreună cu celelalte partide să putem să agregăm un program de guvernare şi să se constituie o coaliţie solidă în Parlament, astfel încât să putem să asigurăm un guvern care să asigure practic stabilitatea ţării.

Cetăţenii români aşteaptă de la noi soluţii şi să avem un program guvernamental care să fie în măsură să pună în aplicare deciziile pentru implementarea PNRR. E pentru prima dată când în programul de guvernare avem un procent substanţial pentru ceea ce înseamnă derularea unui proiect de investiţii, soluţii, precum şi măsuri sociale.Sperăm ca începând de joi să putem să ne apucăm serios de treabă”.

În cele aproape trei luni de criză politică, Iohannis a mai făcut două nominaliăzi de premier – Dacian Cioloș și Nicolae Ciucă, ultimul depunându-și mandatul după ce PNL nu a reușit să adune o majoritate parlamentară pentru a trece un guvern minoritar.

În 4 noiembrie, Klaus Iohannis anunța că va convoca alte consultări pentru noul guvern abia după ce în urma discuțiilor între partide se va contura o majoritate asumată. De atunci, Klaus Iohannis nu a mai avut nicio ieșire publică în criza politică, în timp ce PNL a negociat cu PSD formarea noului guvern.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, ieri, decretul privind desemnarea lui Nicolae Ciucă în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, a informat Administraţia Prezidenţială.