Punct de atracție în Bușteni, Castelul Cantacuzino a pregătit pentru iubitorii artei o expoziție specială la Galeria de Artă. Este vorba despre o colecție privată, unică în România, cu peste 100 de stampe japoneze originale, ce înfățișează scene și actori din teatrul Kabuki. Acestea au fost expuse la Castelul Cantacuzino în expoziția ”Kabuki – colecția Ukiyo-e av. George Șerban”, care se deschide astăzi, 5 noiembrie 2021. Organizatorii expoziției au precizat că lucrările expuse fac parte din colecția privată a avocatului George Șerban și aparțin unor importanți maeștri japonezi Ukiyo-e din perioada 1603 – 1868, cunoscută sub numele de epoca Edo – 27 artiști japonezi din secolele XVII – XIX, prezentați cronologic, și școlile de artă din care făceau parte. S-a menționat că aceia care vor trece pragul Galeriei de Artă a Castelului Cantacuzino vor descoperi și povestea celor 47 de ronin, legenda japoneză care are la bază o poveste reală, din timpul epocii Edo. Aceasta vorbește despre un grup de samurai care au rămas fără stăpân după ce al lor daiymo (stăpân feudal) a fost obligat să comită seppuku (sinucidere rituală) pentru atacarea unui oficial judecătoresc pe nume Kira Yoshinaka. Roninii i-au răzbunat onoarea stăpânului lor, după ce au așteptat și au plănuit cu răbdare uciderea lui Kira timp de peste un an. De asemenea, vizitatorii vor avea ocazia să descopere Kabuki, unul dintre cele trei stiluri de teatru care a apărut în Japonia, în jurul anului 1603. Acest tip de spectacol i-a fascinat atât de mult pe artiștii plastici japonezi ai acelor vremuri încât au creat numeroase lucrări care au contribuit puternic la popularizarea și promovarea teatrului Kabuki și a artiștilor săi. Totodată, un punct de atracție al expoziției este reprezentat și de o serie de stampe timpurii, printre care se numără și cea realizată de Tôshûsai Sharaku, lucrările originale ale acestuia fiind rare în sine, deoarece acest artist a lucrat doar zece luni, după care a dispărut misterios. În expoziție se mai regăsesc stampe semnate de un creator japonez cunoscut pentru popularizarea genului ukiyo-e a picturilor și a picturilor din lemn la sfârșitul secolului al XVII-lea, dar și lucrări care au aparținut marilor școli, precum Școala Torii, Katsukawa și Utagawa, toate aceste stampe dezvăluind un fascinant spectacol al detaliilor și culorilor. Expoziția, organizată de Castelul Cantacuzino și Societatea civilă de avocaţi „Şerban şi Asociaţii”, în parteneriat cu Asociaţia culturală „Pictor Octavian Smigelschi” şi Muzeul Naţional Brukenthal, va putea fi vizitată până pe data de 22.04.2022.

Vizitatorii sunt obligați să prezinte un certificat verde pentru a vizita muzeul și/ sau galeria de artă. Expoziția poate fi vizitată de luni până joi între orele 10.00-19.00, iar de vineri până duminică, între orele 10.00-20.00.