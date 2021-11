Fostul lider al PNL, Ludovic Orban, consideră că preşedintele Klaus Iohannis este autorul moral a întregii crize politice din România, și susține că întregul scandal, precum şi alianţa cu PSD se datorează dorinţei lui președintelui de a ajunge premier după anul 2024. „Tot ce s-a întâmplat în România, după alegerile parlamentare din 6 decembrie, dar mai ales ce s-a întâmplat după 1 iunie, se datorează dorinţei lui Iohannis de a fi premier, după anul 2024. Da, nu vrea să se pensioneze domnul Iohannis”, a declarat Ludovic Orban, ieri, la Prima TV, potrivit Hotnews. Fostul lider PNL nu a exclus un tandem Klaus Iohannis premier – Mircea Geoană președinte. „Să vă explic de ce a ales Iohannis PSD. În primul rând că a mai fost o dată în poziţia asta. În 2009, înţelegerea a fost Geoană preşedinte şi Klaus Iohannis premier din partea PNL. Deci nu este ceva nou, Iohannis nu are prea multă imaginaţie şi el a trăit chestiunea. De ce a ales PSD? Din mai multe motive. Practic, ca să iasă proiectul ăsta al lui Iohannis, premier în 2024”, a mai spus Orban. Întrebat dacă a existat vreo înţelegere între PNL, PSD şi preşedintele Klaus Iohannis pentru declanşarea alegerilor anticipate, Ludovic Orban a declarat că nu poate să recunoască aşa ceva. „Nu, nu pot să recunosc aşa ceva. Au existat discuţii, este adevărat, dar nu a existat nicio înţelegere. Cum poate fi o înţelegere între PNL condus de mine şi PSD? Eu mi-am angajat răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi şi practic am căzut la moţiunea de cenzură, dar eu am provocat această cădere pentru că eu am anunţat public că obiectivul nostru este acela de a ajunge la anticipate. Am anunţat public lucrul respectiv”, a declarat Ludovic Orban.