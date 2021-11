N.D.

După trei săptămâni în care toate activitățile didactice s-au desfășurat online, Universitatea ”Petrol-Gaze” Ploiești a revenit la sistemul de organizare cu care a debutat la începutul noului an universitar. Astfel, Consiliul de Administrație al universității ploieștene a hotărât, în ședința din data de 10 noiembrie a.c., reluarea în sistem hibrid a activității didactice cu studenții. Decizia vine atât ca urmare a faptului că la nivelul Ploieștiului a scăzut numărul cazurilor de infectare cu noul virus – conform DSP Prahova, ieri, incidența a fost de 8,48/1000 de locuitori – dar și a faptului că în campusul universitar, la cabinetul medical, are loc ”Maratonul vaccinării”, care a început pe 10 noiembrie și se termină astăzi. Reamintim faptul că, atât în săptămâna 8-14 noiembrie a.c., cât și în perioada 21.10.2021-7.11.2021, toate activitățile didactice – curs, seminar, laborator și proiect – s-au desfășurat online. Măsura a fost valabilă pentru toate programele de studii universitare de licență, master și doctorat, indiferent de forma de învăţământ, pentru toţi anii de studiu. Anul universitar a debutat, pe 1 octombrie, la UPG Ploiești în sistem hibrid, cursurile desfăşurându-se în sistem online, iar lucrările practice, seminariile şi laboratoarele cu prezenţă fizică, fiind pentru al doilea an consecutiv când, din cauza pandemiei, studenții participă la cursuri de la distanță, fără să fie prezenți în săli.