Primăria Ceraşu, prima instituţie publică din Prahova care calculează automat taxele locale şi le încasează online

N. Dumitrescu

Venirea pandemiei, pe lângă toate piedicile pe care le-a pus și încă le mai pune în tot și toate, a adus cu ea și necesitatea adaptării, din mers, a ritmului vieții, multe dintre activități – inclusiv cea de la locul de muncă – fiind transferate în mediul online. Așa se face că, în dorința de a fi redusă interacțiunea între persoane și a se evita deplasarea cetățenilor la instituțiile publice, digitalizarea serviciilor a devenit mai mult decât o necesitate. Iar în Prahova, la acest capitol, mediul rural este cu un pas înaintea orașelor! O dovedește Primăria Cerașu, care a devenit prima instituție din județul Prahova care calculează automat taxele locale online și le încasează prin portalul de e-Guvernare. Astfel, în această comună, începând cu data de 10 noiembrie ac., primăria oferă cetățenilor servicii digitalizate prin intermediul aplicației Regista, oferind posibilitatea plății tuturor taxelor locale și a amenzilor de pe orice dispozitiv conectat la internet, Cerașu fiind prima autoritate locală din județ care permite calcularea automată a valorii taxelor locale pe baza criteriilor stabilite prin Codul Fiscal și a hotărârilor de consiliu local, precum suprafață, procent, număr de persoane, durată etc. Facilitate care oferă posibilitatea atât locuitorilor, cât și reprezentanților societăților comerciale să nu se mai deplaseze la sediul primăriei pentru a afla cât au de plătit pentru fiecare taxă, întrucât aplicația, care automatizează activitatea din cadrul instituției publice, asigură atât o comunicare optimă între compartimente, cât și între funcționari și cetățeni, pentru o rezolvare rapidă și mult mai organizată a solicitărilor primite. Mai mult, aplicația menționată oferă în premieră și posibilitatea calculului automat al valorii taxelor de achitat, nefiind necesar pentru contribuabili să cunoască această valoare anterior plății. De exemplu, în cazul cererii de eliberare a unui certificat de urbanism, aplicația calculează automat valoarea taxei în funcție de suprafața clădirii. Totodată, cetățenii din această comună pot plăti online orice taxă sau amendă, fără a li se percepe niciun comision, în contextul epidemiologic actual acest beneficiu eliminând riscurile deplasărilor și a aglomerării la ghișee. Pe de altă parte, Primăria Cerașu permite o mai bună transparență față de cetățeni, în calitatea lor de contribuabili, deoarece aceștia vor putea consulta direct din aplicație actul normativ prin care s-a stabilit formula de calcul pentru taxele de interes pentru aceștia. De asemenea, primăria a mai pus la dispoziție noi servicii online pentru a eficientiza și simplifica interacțiunea cu cetățenii, acestea fiind împărțite în noi secțiuni, respectiv: Verificarea stării solicitărilor depuse pentru a afla dacă au fost soluționate sau încă sunt în lucru; Depuneri cereri online pentru diverse solicitări, precum Certificat fiscal, Adeverință rol, Emitere certificat de urbanism etc.; Depuneri sesizări pe harta digitală a comunei cu localizare exactă și poze pentru o mai ușoară identificare, programările online permițând accesul de a interacționa cu instituția la ora și data aleasă; Plata online a amenzilor și taxelor locale de oriunde și la orice oră și cu comision zero pentru contribuabili; Consultare documente de interes public – Hotărâri de Consiliu Local, Dispozițiile primarului etc. – în cadrul secțiunii Monitorul Oficial Local. Despre reușita realizată la nivelul comunității pe care o conduce, primarul comunei Cerașu, Alin Staicu, a ținut să menționeze: ”Cerașu este prima autoritate publică locală din județul Prahova care permite cetățenilor să calculeze automat valoarea oricărei taxe locale și să o achite online de oriunde ar fi. Toate plățile efectuate vor fi afișate în contul cetățeanului, aceștia având o evidență clară a fiecărei tranzacții, iar prin utilizarea portalului public e-Guvernare Regista am reușit să păstrăm o comunicare eficientă între funcționari și cetățeni”.

De adăugat faptul că, pentru persoanele din comună care fie nu dețin aparatură modernă de comunicare, fie nu se descurcă mai ales cu noile aplicații tehnologice, în mod special persoanele mai în vârstă, există, în continuare, posibilitatea achitării taxelor locale sau a procurării altor documente, direct la sediul primăriei. Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică Prahova, la data de 1 iulie 2021, în comuna Cerașu erau înregistrați 4.340 de locuitori.