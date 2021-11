O pompă submersibilă este un aparat esențial, deoarece vă protejează subsolul și spațiul de acces de acumulările de apă și previne viitoarele inundații. Aceasta este instalată în mod profesionist în cel mai de jos punct al casei dvs., deoarece este zona care este cel mai probabil să se inunde prima. Pentru a preveni intrarea apei subterane și a apei de ploaie în locuința dvs., aceste pompe submersibile colectează toată apa stagnantă într-un bazin și o pompează în exterior.

Acesta este dispozitivul ideal „pentru orice eventualitate”, deoarece funcționează de unul singur. Dar aceste pompe submersibile sunt un mister pentru unii – este unul dintre acele lucruri de care nici măcar nu realizați că este acolo până când nu mai funcționează.

Dacă locuiți într-o zonă care nu se inundă des, s-ar putea să nici nu știți că aveți una. Cu toate acestea, fiecare locuință ar trebui să aibă o pompă submersibilă pentru a evita daunele provocate de apă și inundații. Orice exces de apă înseamnă creșterea mucegaiului, boli respiratorii și multe alte probleme pe care nu le doriți pe cap.

În general, există două tipuri de pompe: submersibile și cu piedestal. Pompele submersibile sunt aparate puternice care sunt de obicei instalate atunci când se construiește casa. Denumită în mod corespunzător, o pompă submersibilă plutește în apă. Acestea pot tolera o mulțime de moloz și pot rezista între zece și 15 ani. Spre deosebire de pompele cu piedestal, acestea nu stau în calea mobilierului sau a instalațiilor din subsol. Pe de altă parte, pompele cu piedestal sunt ușor de accesat, deoarece se află în afară. În plus, acestea rezistă mai mult decât multe pompe submersibile. Dacă este instalată și întreținută corespunzător, o pompă cu piedestal poate dura până la 25-30 de ani.

Deși acest dispozitiv mic, acționat electric, are reputația de a fi rezistent an de an, tot trebuie să le înlocuiți cel puțin o dată. În timp ce vă impermeabilizează subsolul, ca orice alt aparat, acestea pot avea probleme – chiar dacă le întrețineți. Dacă pompa dvs. nu funcționează așa cum ar trebui, asigurați-vă că apelați la un profesionist local pentru a vă repara sau înlocui pompa.

Dacă vă neglijați pompa submersibilă, casa dvs. va suferi mai multe daune decât ați putea crede – o pompă submersibilă defectă nu vă va salva atunci când se produce un dezastru. Prin urmare, pentru a preveni defecțiunile, va trebui să aveți grijă de ea. Dacă nu sunteți sigur cum să curățați o pompă (sau cât de des ar trebui să o curățați), ghidul nostru de întreținere a pompei detaliază tot ce trebuie să știți.

Întreținerea zilnică a unei pompe submersibile

Există câteva lucruri pe care ar trebui să le aveți pe lista de verificare a întreținerii zilnice, pentru a garanta o performanță optimă. În primul rând, verificați în mod constant de două ori pentru a vă asigura că turația pompei corespunde cu puterea în cai putere. De asemenea, examinați dacă există scurgeri, fisuri sau uzură. Întreținerea de zi cu zi poate preveni daunele și reduce radical costurile generale.

Întreținerea lunară a unei pompe submersibile

Lista dvs. de verificare pentru întreținerea lunară ar trebui să includă din câteva măsuri de protecție împotriva deteriorărilor sau a cheltuielilor inutile. Lista dvs. de verificare lunară ar trebui să implice verificarea și repararea garniturilor, ungerea rulmenților pe baza specificațiilor, să confirmați că pompa submersibilă este ridicată ferm pe bază și să schimbați cuplajele motorului pentru o ieșire sau un transfer aderent.

Întreținerea anuală a unei pompe submersibile

Dacă sunteți bine informat despre pompele de apă, în mod normal, puteți efectua personal întreținerea zilnică și lunară. Cu toate acestea, întreținerea anuală ar trebui să fie făcută în orice moment de un profesionist competent din mai multe motive. Un tehnician este instruit în domeniu și are expertiza, priceperea și priceperea necesară. Anual, un tehnician ar trebui să examineze pompa submersibilă pentru a pune la punct, a reface sau a repara rulmenții, cureaua de transmisie sau orice altă piesă defectă. În plus, un tehnician trebuie să efectueze o examinare a vibrațiilor și a temperaturii pentru a se asigura că motorul funcționează în condiții optime.