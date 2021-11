• Doar în luna octombrie 2021, Casa Judeţeană de Pensii a înregistrat peste 1.600 de cereri

• Bolile aparatului respirator, inclusiv Covid – printre principalele cauze ale mortalităţii

N. Dumitrescu

De aproape doi ani, pandemia a reușit să schimbe mersul firesc al oricărui domeniu, al cotidianului, scurtând, din păcate, inclusiv firul vieții multora dintre persoanele cărora virusul, adăugat sau nu și altor afecțiuni mai vechi, le-a fost fatal. Iar această tristă realitate s-a văzut inclusiv la casele teritoriale de pensii, unde sunt înregistrate solicitările pentru acordarea ajutoarelor pentru deces, care sunt mult mai multe în comparație cu anul 2019, când încă nu se vorbea despre Covid-19. Astfel, potrivit datelor primite de la Casa Județeană de Pensii Prahova, de la începutul acestui an și până la sfârșitul lunii octombrie, au fost achitate aproape 10.000 de ajutoare de deces, ceea ce înseamnă că, în doar primele zece luni din 2021, numărul acestora l-a depășit pe cel înregistrat în 2019, în contextul în care, anul trecut, numărul total al solicitărilor a fost de peste 11.300. De altfel, dacă, de regulă, numărul mediu de solicitări înregistrat la instituția menționată era în jurul cifrei de 800, cu puține excepții crescând la 900, în anumite luni, în schimb, pandemia a făcut ca, de pildă, anul trecut, numărul acestora să ajungă lunar la 900, chiar și mai mult, iar de la începutul acestui an nu a fost lună în care să nu fie înregistrate peste 1000 de solicitări. Iar cel mai elocvent exemplu al faptului că, în Prahova, pandemia a dublat inclusiv numărul ajutoarelor de deces este luna octombrie a acestui an, când s-au înregistrat peste 1.600 de solicitări, în condițiile în care, acum doi ani, lunar erau înregistrate aproape 800. Din datele solicitate Direcției Județene de Statistică Prahova, în anul 2020, la nivelul județului au fost înregistrate peste 12.400 de decese, iar anul acesta, până în luna septembrie, aproape 9000, cele mai multe fiind în Ploiești. În ceea ce privește cauzele deceselor, cele mai importante sunt bolile aparatului respirator, în care a fost inclusă și infecția cu Covid-19.

Potrivit informațiilor solicitate Casei Județene de Pensii Prahova, în anul 2020 au fost achitate 10.610 ajutoare de deces pentru pensionari și 739 pentru cei care figurau ca salariați, iar în acest an, din ianuarie și până pe data de 30 octombrie, au fost onorate 9.300 de solicitări pentru pensionari și 657 pentru salariați, mult mai multe decât în anul 2019, când au fost achitate 9.178 de ajutoare de deces pentru pensionari și 553 de ajutoare de deces pentru salariați. De altfel, potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii Prahova, pandemia a cauzat, anul trecut, dar mai ales anul acesta, creșterea numărului solicitărilor de acordare a acestui tip de ajutor și încă în număr destul de mare: ”Dacă numărul mediu de ajutoare de deces achitate de către instituția noastră într-o lună era de aproximativ 800, urcând în decembrie, ianuarie și februarie la aproape 900 de solicitări la nivelul unei singure luni, în anul 2020, numărul lor a crescut simțitor. Astfel, de exemplu, în ianuarie au fost înregistrate 905 solicitări pentru pensionari și 77 pentru salariați, în noiembrie – 941 de cereri pentru pensionari și 58 pentru salariați; în decembrie ajungând la 1.771 de cereri pentru pensionari și 104 pentru salariați. Iar în 2021, în luna ianuarie au fost înregistrate 1.039 de cereri pentru pensionari și 76 pentru salariați ; în aprilie 1.046 de cereri pentru pensionari și 79 pentru salariați, de departe cele mai multe fiind înregistrate în luna octombrie, când au fost depuse 1.528 de cereri pentru pensionari și 107 pentru salariați”. De precizat că, potrivit legislației, acest tip de ajutor se acordă în cazul decesului: asiguratului; pensionarului; unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor; copilul; părintele; tutorele; curatorul; oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate anterior. Pentru anul 2021, cuantumul ajutorului de deces, stabilit prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, este de 5.380 de lei, iar având în vedere faptul că și asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului, cuantumul acestui tip de ajutor este de 2.690 de lei.

Conform datelor primite de la Direcția Județeană de Statistică Prahova, în anul 2020 au fost înregistrate 12.490 de decese, cele mai multe – 3.184 – fiind în Ploiești, în timp ce la Câmpina au fost 529, la Băicoi 336, Breaza 292, Comarnic 240, Sinaia 203, Mizil – 200, cele mai puține -14 – fiind înregistrate la Jugureni. Anul acesta, în perioada ianuarie – septembrie, în judeţ au fost înregistrate 8.900 decese, cele mai multe fiind în Ploieşti – 2. 209 decese, la Câmpina 392, Băicoi 211, iar cele mai puţine în localităţile Talea – 13, Salcia – 12 şi Jugureni – 8. În ceea ce privește cauzele deceselor, pe primele locuri sunt trecute bolile aparatului circulator (6.661 de decese în anul 2020 și 4.711 în anul 2021), pe locul doi fiind bolile aparatului respirator, în care sunt incluse și decesele cauzate de Covid-19 (1.907 decese în anul 2020 și 1.501 în 2021), urmate de tumori (în anul 2020 – 1.832 de decese, iar în 2021 – 1.176).