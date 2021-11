Duminică seara, în jurul orei 20:00, în timp ce desfășurau activități de supraveghere și control al traficului rutier pe raza municipiului, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Ploiești au observat, la intersecția străzii Văleni cu strada Poieniței, un autoturism al cărui conducător auto, la vederea polițiștilor, a efectuat manevra de întoarcere, schimbând brusc direcția de deplasare.

În continuare, după cum se precizează într-un comunicat al IPJ Prahova, „polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului, reușind la scurt timp să-l oprească. Şoferul a fost testatat cu dispozitivul etilotest, rezultând valoarea de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de mostre biologice de sânge. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice”.

De asemenea, în noaptea de duminică spre luni (21/22 noiembrie), „în jurul orei 00:30, în timp ce desfășurau activități pe linie rutieră, agenţii rutieri din cadrul Poliției oraşului Plopeni au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat, care circula pe strada Biruinței din oraș. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice de sânge. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice” (comunicat IPJ Prahova).