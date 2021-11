La Ploiești, pubelele n-au mai fost golite de aproape trei săptămâni

N.Dumitrescu

Criza munților de gunoaie din Ploiești scrie, în valul patru al pandemiei, noi și noi capitole, fără ca să fie dat vreun semnal că i s-a găsit o rezolvare celei mai stringente probleme a orașului. Astfel, asaltat de nemulțumirile ploieștenilor pe această temă, ieri, primarul Andrei Volosevici a ținut să ia public din nou atitudine față de faptul că, deși de săptămâni bune platformele de colectare sunt sufocate de resturile menajere, se tergiversează la nesfârșit rezilierea contractului cu operatorul de salubritate. ”De aproape trei săptămâni, deșeurile menajere din municipiul Ploiești zac pe platformele de gunoi şi în faţa porților, pentru că societatea Rosal Grup nu mai este capabilă să presteze acest serviciu. Ploieștiul este efectiv îngropat în gunoaie, iar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” amână pentru a patra oară ședința în care trebuie discutată rezilierea contractului cu Rosal pentru ridicarea deșeurilor menajere de la populație”, a ținut să declare primarul Andrei Volosevici. În context, edilul a mai anunțat că, ieri, a trimis- și nu a fost singura dată- sesizări în legătură cu faptul că Rosal nu respectă prevederile contractuale, atât la Garda Națională de Mediu şi la Ministerul Mediului, cât și la Garda de Mediu- Comisariatul Județean Prahova, la Agenția pentru Protecţia Mediului Prahova şi la Instituţia Prefectului. ”Nu înțeleg de ce se amână această discuție de reziliere a contractului cu Rosal şi, din păcate, nu am ce să răspund ploieștenilor la întrebarea de ce mai plătim gunoiul la preț majorat dacă nu vine nimeni să îl ridice, şi în contextul în care Ploieștiul a votat împotriva acestei majorări. În această perioadă de pandemie pe care o traversăm, acest lucru este cu atât mai periculos pentru sănătatea ploieștenilor şi, din păcate, nici la spitale nu se respectă graficul de ridicare a gunoiului”, a subliniat edilul, care a reamintit că va vota pentru rezilierea contractului cu Rosal, conform mandatului pe care l-a primit de la Consiliul Local Ploiești. Pe de altă parte, primarul Andrei Volosevici a făcut apel la instituțiile competente ale statului să verifice dacă, în ultimele 5 luni, la stația de Tratare Mecano- Biologică de la Boldești-Scăeni au fost primite deșeuri şi din alte județe şi în ce cantitate. În ceea ce privește criza gunoaielor, situația cu care se confruntă Ploieștiul nu este singulară, aceasta fiind similară și în alte localități, atât din mediul urban, cât și din cel rural. De pildă, recent, Primăria Plopeni îi anunța pe locuitorii orașului că Rosal, operatorul de salubritate, nu poate respecta programul de colectare a deșeurilor de la populație din cauza crizei spațiilor destinate depozitării gunoiului. ”Situația este critică la rampa Boldești-Scăeni. Șoferii așteaptă ore întregi la rampă, pentru descărcare, aceasta fiind supraplină”, au precizat reprezentanții Primăriei Plopeni, în timp ce primarul din Drăgănești și-a anunțat concetățenii că a declarat război operatorului de salubritate. ” Dragi concetățeni, țin să vă informez unele aspecte cu privire la situația actuală a colectării gunoiului menajer atât la nivelul județului, cât și la nivelul comunei Drăgănești! Am declarat război societății Rosal S.A! Situația dramatică în care se află județul Prahova pe fondul nerespectării angajamentelor din contractul încheiat între operatorul de salubritate – cetățeni, cât și unitățile administrativ teritoriale- m-a determinat să adresez reclamații la tot ceea ce înseamnă instituții de forță, printre care: Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, Instituția Prefectului, ADI Deșeuri Prahova, despre dezastrul ecologic din zona stației de sortare și transfer Bărăitaru. Mai mult, am blocat accesul autospecialelor Rosal către stație, mai mult de 30 de autospeciale pline fiind întoarse din drum. Ne așteaptă vremuri grele cu privire la ridicarea gunoiului menajer, dar nu pot permite ca localitatea Drăgănești să devină groapa de gunoi a județului”, anunța, pe pagina sa de facebook, primarul din Drăgănești, Ionuț Georgian Toma, în urmă cu câteva zile.