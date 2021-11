Petre Apostol

În această seară, echipa de baschet masculin a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, care, în mod oficial, conform Federaţiei Române de Baschet, și-a preluat şi denumirea de Petrolul, va oferi replica formaţiei CSA Steaua Bucureşti, partidă care va fi televizată de DigiSport, la ora 19:45.

În acest meci, ambele echipe urmăresc să oprească seria de două înfrângeri consecutive. Elevii antrenorului Mihai Popa se deplasează în Capitală după ce au cedat cu ABC Athletic Neptun Constanţa, în Sala „Olimpia”, scor 71-76, anterior suferind prima înfrângere din deplasare, cu SCM OHMA Timişoara, scor 72-95. De menţionat că în cele două partide ploieştenii nu l-au mai avut în lot pe principalul marcator de până atunci, Kwame Vaughn, de care s-au despărţit, însă în meciul de astăzi ar putea debuta înlocuitorul americanului, conaţionalul acestuia, Johnathan Jordan. În plus, şi muntenegreanul Mihailo Sekulovic, sosit înaintea jocului anterior, ar putea avea un impact mai important în jocul echipei ploieştene, după o săptămână de antrenament alături de noii săi coechipieri.

Steaua, echipă antrenată de fostul tehnician de la CSM Ploieşti, Eugen Ilie, a avut un debut de sezon similar cu al ploieştenilor, cu trei victorii şi o înfrângere, însă a cedat în ultimele două confruntări, cu FC Argeş Piteşti, acasă, scor 65-93, şi cu CSM 2007 Focşani, în deplasare, scor 73-83.

În tabăra ploieşteană, după plecarea lui Vaughn, Deion Hammond a ajuns liderul la puncte înscrise, cu 14,4 puncte pe meci, în vreme ce Earl Watson are cel mai bun coeficient de eficienţă (15,0), fiind lider la recuperări (7,7) şi la capace (1,7). Andrej Magdevski completează „trioul” ploieştenilor, cu un coeficient de eficienţă de 14,6, având medii de 10,1 puncte, 6,3 pase decisive şi 2,0 intercepţii, la care, însă, se adaugă şi câte 2,9 mingi pierdute pe meci.

La Steaua, Kaelin Jackson este liderul formaţiei, cu 18,8 puncte pe meci, 4 pase decisive, două intercepţii, în vreme ce Terrell Carter II, care are o medie de 12 puncte pe meci, este responsabil mai ales cu recuperările (8,3) şi capacele (1,2).