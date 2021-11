Florin Tănăsescu

Cavaleri şi domnişoare, dame şi bărbaţi…. Viitori guvernanţi… Vă ordon!

Ce, rezervistule?

Depuneţi jurământul, mă!

Asta era!, a răsuflat liniştită alianţa. Sau ce-o mai fi şi improvizaţia asta care ne vrea binele cu forţa.

Şi vă mai ordon ceva!

Adicătelea?

Pe loc repaus, că am uitat…

Nimic nou. Nici noi nu ştim pen’ce am fost votaţi!

Şi-ncă ceva!

Ce?

Strategia noastră este: Nu ne temem de greci când ne fac daruri, nici de UDMR când trişează la zaruri, doar de, de, de… Na, că iar îmi joacă memoria feste!

„De Peee-Seee-Deee, mă! Soldat neinstruit! De Peee-Seee- Deee, bagă la chiflă odată! Altfel, ştii vorba aia din popor: «Io te-am făcut, io te omor!»”.

Am înţeles, să trăiţi! Deeeci, cum mi-a zis sufleorul acestui teatru ieftin, adică dom’ preşedinte, tre’ să fim atenţi la atacurile venite pe flancul stâng. Înţeles, da?

– Evident, trebuie să ne temem chiar şi noi, pesediştii, de noi, nuuuu?

– Şi noi, ăştia din penele, de Tunurile din Navarone?

Mă! Pericolul ne paşte de oriunde. Din Guatemala, Guineea Bissau, sau.. De peste tot. Vine „Pas cu pas!”.

„Te mănâncă ceafa, Nicule! Încă un rateu şi eşti terminat!”

La loc comanda! Am vrut să zic compas cu compas!

A-haaa!, exclamă făcând front comun şi PSD şi PNL şi UDMR.

Aşadar şi prin urmare! Odată luat duşmanul în cătare – adică „În Bătaia puştii”, pentru cei care au văzut filmul – să trecem la programul de guvernare! România aşteaptă soluţii.

Care-s alea?

Începând de mâine, aplicăm Planul B!

Adică?

Adică, cum a zis userista Scarlett O’ Hara: „Şi mâine e o joi”.

C-o fi săptămâna asta, sau peste un an, or pe Lumea de Apoi….

Bucuroasă rabdă ţara. Doar e pace, nu război!