În săptămâna 15-19 noiembrie, la nivel național, 71,86% din școli vor funcționa în format fizic, cu activitate față în față, în timp ce 27,8% din școli își vor desfășura activitatea integral în sistem online ca urmare a ratei de vaccinare mai mică de 60%, arată Ministerul Educației, potrivit Hotnews. Potrivit centralizării datelor raportate de inspectoratele școlare județene, în această săptămână, unitățile de învățământ, inclusiv palatele copiilor, cluburile copiilor, cluburile sportive școlare, vor funcționa astfel: activitate față în față: 12.882 (71,86%) unități; învățământ integral în sistem online ca urmare a ratei de vaccinare mai mică de 60%: 4.983 (27,8%) unități; activitate integral în sistem online ca urmare a aplicării art. 3 alin. 2 din ordinul comun (solicitare a unității și aprobare ISJ/ISMB): 55 (0,31%) unități; învățământ integral în sistem online ca urmare a aplicării art. 6 alin. 2 din ordinul comun (cel puțin 50% din nr. de clase suspendate): 6 (0,03%) unități. Pe de altă parte, s-a schimbat și modul în care școlile vor face raportarea ratei de vaccinare. Astfel, începând de vinerea trecută a intervenit o schimbare în cadrul procesului de raportare a ratei de vaccinare din școli și grădinițe, așa încât să se ia în considerare, spre exemplu, și grădinițele ca unități de sine stătătoare, iar acestea să nu depindă de rata de vaccinare a unității mari la care este arondată, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion. „Săptămâna viitoare (n.n. – săptămâna aceasta), cursurile în unităţile de învăţământ preuniversitar se vor desfăşura în aceleaşi condiţii în care au început după vacanţă, cu mici reglaje necesare după prima săptămână şi constatate la nivelul ministerului şi am să dau un singur exemplu.Ştiţi bine că luăm în calcul rata de vaccinare la nivelul unităţii, însă, am permis unităţilor şcolare să facă şi separat, pe structuri arondate.Numărul de structuri arondate este aproximativ de trei ori mai mare decât numărul unităţilor de învăţământ cu o personalitate juridică, astfel încât, dacă într-o comună, o grădiniţă, de exemplu, care are trei angajaţi, depăşeşte rata de 60% de vaccinare, ea poate funcţiona, chiar dacă la nivelul întregii unităţi cu personalitate juridică acest lucru nu este îndeplinit,” a afirmat Sorin Ion, potrivit Agerpres.