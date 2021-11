V.S.

Polițiștii de la Rutieră au prins, într-un interval de doar 24 de ore, șase persoane care s-au urcat la volan și au plecat cu mașina pe artere rutiere importante din județul Prahova fie în stare de ebrietate, fie fără să posede permis de conducere. Și acestea sunt doar câteva exemple depistate de polițiști, numărul real al celor care încalcă din start toate regulile când se urcă la volan fiind, în mod sigur, mult mai mare.

Duminică, 7 noiembrie, în jurul orei 07.10, polițiștii Biroului Rutier Ploiești au oprit în trafic un autoturism care circula pe strada Ștrandului, din direcția Bucov către Ploiești. Conducătorul auto, un bărbat de 33 de ani, din orașul Mizil, mirosea a alcool, iar la testarea cu etilotestul, rezultatul a fost 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la o unitate medicală unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 14.30, polițiștii au oprit pentru control un alt autoturism, pe raza comunei Puchenii Mari, care circula pe DC 127 din sat Moara către DN1. În acest caz, bărbatul de 51 de ani, din Pucheni, aflat la volan era beat de-a dreptul, pentru că la testare a rezultat o valoare de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în noaptea de duminică spre luni au fost depistați inconștienți aflați la volan. Astfel, în jurul orei 1.50, polițiștii din cadrul Secției nr.7 de poliție rurală Cocorăștii Colț, aflați pe raza comunei Brazi, au observat un autoturism care circula din direcția Brazii de Jos către DN1. Deși polițiștii i-au făcut semn celui aflat la volan să oprească, tânărul de 25 de ani, din comuna Bărcănești, nu i-a băgat în seamă și nu a oprit mașina, iar polițiștii au plecat în urmărirea autoturismului, fiind prins în apropierea combinatului petrochimic Brazi.

De ce nu a oprit bărbatul de la volan? Pentru că nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, acesta refuzând însă și testarea cu aparatul alcooltest, dar și recoltarea de mostre biologice de sânge. Prin urmare, s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Tot în noaptea de duminică spre luni, la o oră de la incidentul anterior, polițiștii Serviciului Rutier, în timp ce se aflau în exercitarea sarcinilor de serviciu, în afara localității Albești-Paleologu, au oprit pentru control un autoturism, care circula pe DN1B, pe sensul de mers Buzău către Ploiești.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de mostre biologice de sânge.

În cauză, bărbatului de 39 de ani i-a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Tot în jurul aceleiași ore și tot pe DN1B, dar pe raza comunei Valea Călugăreasă, polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control un autoturism care circula pe sensul de mers Ploiești către Buzău.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, și acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cu ocazia conducerii la o unitate medicală, bărbatul a refuzat recoltarea de mostre biologice de sânge. În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de refuz de recoltare de mostre biologice. Și la Mizil, polițiștii din localitate au oprit pentru control un autoturism, care circula din direcția Bulevardului Gării către strada 24 Ianuarie. Polițiștii i-au solicitat conducătorului auto să prezinte documentele de identitate personale, precum și ale autoturismului condus, acesta menționând faptul că nu le are asupra sa.

În urma verificărilor în bazele de date s-a constatat faptul că bărbatul în vârstă de 33 de ani nu figura ca posesor de permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule. Și în această cauză, cel de la volan s-a ales cu dosar penal, pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.