Formatul competițiilor de juniori, pentru acest sezon, a presupus o primă fază, deja ”închisă” săptămâna trecută, după un tur, cu câte 11 meciuri pentru fiecare, cele 12 echipe din fiecare serie fiind acum departajate de clasament, într-o fază secundă, cu play-off (primele șase clasate) și play-out (formațiile din a doua parte a întrecerii).

Începe așadar, din acest weekend, o nouă fază a întrecerii, performera, din punctul de vedere al echipelor prahovene, fiind Petrolul 52, grupa Under 17, cu 11 victorii din 11 posibile și un golaveraj de 84 goluri marcate și doar 4 primite, elevii lui Laurențiu Tureac fiind cu o clasă peste toate celelalte adversare și foarte probabil reprezentanţii clubului regretă faptul că nu au înscris această echipă în Liga Elitelor, unde duelurile ar fi fost mult mai puternice, prin prisma adversarelor .

De altfel, după ce a terminat sezonul regular al Campionatului Național pe primul loc în Seria 4, cu 11 victorii din tot atâtea posibile și un golaveraj de 84-4, echipa de juniori „U17” a clubului a debutat cu o victorie și în Cupa României.

În primul tur al competiției, Petrolul a întâlnit-o pe Chindia Târgoviște, cele două echipe fiind colege de serie în campionat, acolo unde dâmbovițenii s-au situat pe poziția secundă.

Diferența a fost evidentă, Petrolul impunându-se cu 2-0 (2-0), ambele goluri fiind marcate încă din prima repriză, de către „căpitanul” Mihnea Rădulescu (min. 2 și 17), cu două șuturi spectaculoase, expediate din afara careului!

Scorul final putea fi și mai net, dar, în partea a doua, petroliștii au irosit o lovitură de pedeapsă, chiar dacă au avut la dispoziție două încercări. Rădulescu a ratat în prima fază, penaltiul s-a repetat pentru că portarul Chindiei nu avea măcar un picior pe linia porții, așa cum spune regulamentul, dar nici Albert Dima, cel care a bătut a doua oară, nu a reușit să înscrie!

Iată, însă, echipa pe care a avut-o la dispoziție Laurențiu Tureac, constituită din ”premianții” seriei 4 la Under 17: Theodor Stancu – Mihnea Rădulescu, Albert Dima, Mihai Dinu, Leonard Preda, Tudor Catargiu, Mario Ioniță, Vlad Balea, Sebastian Alecsandrescu, Andrei Giamănu, Nicolae. Rezerve: Aris Păuna – Rareș Ioniță, Alex Mitran, Lucian Huiban, Petre Alexandru, Alin Baciu, Robert Coman, Denis Ardeleanu, Augustin Giamănu.

Cât despre celelalte echipe prahovene implicate în întreceri, se poate observa, destul de ușor, că prestațiile acestora au fost în general… sub așteptări!

Campionatul Naţional Under 19 –

Clasament

Loc Echipa M V E I Gol Pct

1. CSS Târgovişte 11 10 1 0 65-10 31

2. AFC Chindia Târgovişte 11 10 0 1 60-10 30

3. ACS Petrolul 52 11 9 1 1 52-7 28

4. ACS Petrosport Ploieşti 11 7 1 3 39-19 22

5. Fotbal Club Braşov 11 6 1 4 22-16 19

6. CSS Braşovia Braşov 11 5 1 5 27-26 16

7. AFC Astra Giurgiu 11 4 1 6 15-29 13

8. ASC Olimpic Zărneşti 11 4 1 6 23-58 13

9. CSM Ploieşti 11 2 1 8 10-57 7

10. ACS SR Municipal Brașov 11 2 0 9 26-51 6

11. CS Municipal Făgăraș 11 2 0 9 14-41 6

12. Gr. Şc. Agricol Nucet 11 1 0 10 14-43 3

Campionatul Naţional Juniori U19 Play-Off –

Meciurile Etapei 1

Nov 6, 12:00

ACS Petrolul 52 – ACS Petrosport Ploieşti

Nov 7, 12:00

CSS Târgovişte – CSS Braşovia Braşov

Nov 7, 12:00

AFC Chindia Târgovişte – Fotbal Club Braşov

Campionatul Naţional Juniori U19 Play-Out –

Meciurile Etapei 1

Nov 6, 12:00

ASC Olimpic Zărneşti – ACS SR Municipal Brașov

Nov 6, 12:00

AFC Astra Giurgiu – Club Sportiv Municipal Făgăraș

Nov 6, 12:00

CSM Ploieşti – Grupul Şcolar Agricol Nucet

Campionatul Naţional Juniori U 17, Seria 4,

Clasament Etapa 11

Loc Echipa M V E I Gol Pct

1. ACS Petrolul 52 11 11 0 0 84-4 33

2. AFC Chindia Târgovişte 11 8 1 2 47-9 25

3. Fotbal Club Braşov 11 8 0 3 37-7 24

4. CSS Targoviste 11 6 2 3 38-22 20

5. Grupul Şc. Agricol Nucet 11 6 1 4 16-10 19

6. CSS Braşovia Braşov 11 4 2 5 30-46 14

7. ACS Petrosport Ploieşti 11 4 1 6 21-23 13

8. AFC Astra Giurgiu 11 4 1 6 18-34 13

9. CS Municipal Făgăraș 11 3 3 5 21-37 12

10. CSM Ploieşti 11 3 1 7 14-31 10

11. ACS SR Municipal Brașov 11 3 0 8 23-33 9

12. ASC Olimpic Zărneşti 11 0 0 11 2-95 0

Campionatul Naţional Juniori U17 Play-Off –

Meciurile Etapei 1

Nov 6, 14:00

ACS Petrolul 52 – Grupul Şcolar Agricol Nucet

Nov 7, 14:00

CSS Targoviste – CSS Braşovia Braşov

Nov 7, 14:00

AFC Chindia Târgovişte – Fotbal Club Braşov

Campionatul Naţional Juniori U17 Play-Out –

Meciurile Etapei 1

Nov 6, 14:00

ASC Olimpic Zărneşti – ACS SR Municipal Brașov

Nov 6, 14:00

AFC Astra Giurgiu – Club Sportiv Municipal Făgăraș

Nov 6, 14:00

CSM Ploieşti – ACS Petrosport Ploieşti

Liga Elitelor Under 16, Clasament

Loc Echipa M V E I Gol Pct

1. Farul Constanţa 11 10 1 0 68-2 31

2. CSA Steaua 11 9 1 1 22-9 28

3. Academica Clinceni 11 8 2 1 34-12 26

4. Petrosport Ploieşti 11 7 2 2 21-5 23

5. SC Dinamo 1948 SA 11 6 1 4 39-18 19

6. SC FC Voluntari SA 11 6 1 4 35-24 19

7. ACS Petrolul 52 11 3 1 7 15-26 10

8. AFC Astra 11 3 1 7 8-43 10

9. ACS Sport Team 11 2 2 7 7-20 8

10. Dacia Unirea Brăila 11 2 1 8 21-37 7

11. LPS Buzău 11 2 1 8 7-46 7

12. ASC Daco-Getica 11 1 0 10 9-44 3

Liga Elitelor U16 Play-Off – Meciurile Etapei 1

Nov 6, 10:00

Clubul Sportiv al Armatei Steaua – FC Voluntari SA

Nov 6, 10:00

ACS FC Academica Clinceni – Petrosport Ploieşti

Nov 7, 12:00

SC FC Viitorul Constanţa SA – SC Dinamo 1948 SA

Liga Elitelor U16 Play-Out – Meciurile Etapei 1

Nov 6, 10:00

AFC Astra – ASC Daco-Getica Bucureşti

ACS Petrolul 52 – AFC 1919 Dacia Unirea Brăila

Sport Team Bucureşti – LPS Buzău

Liga Elitelor U15 – Meciurile Etapei 3

AFC Metalul Buzău 2 – 2 ACS Petrolul 52

Fotbal Club Buzău 0 – 7 AFC Dunărea Călărași

Clasament

Loc Echipa M V E I Gol Pct

1. AFC Dunărea Călărași 3 3 0 0 11-1 9

2. AS Fotbal Club Buzău 2 1 0 1 2-7 3

3. ACS Petrolul 52 2 0 2 0 3-3 2

4. ACS Petrosport Ploieşti 2 0 1 1 1-3 1

5. AFC Metalul Buzău 3 0 1 2 3-6 1