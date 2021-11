Furnizorii de gaze nu mai pot renunţa la licenţă dacă nu rezolvă mai întâi problema clienţilor lor, au declarat, ieri, pentru AGERPRES, reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE). „ANRE a modificat regulamentul de acordare a licenţelor, astfel încât furnizorii care solicită retragerea voluntară a licenţei trebuie mai întâi să rezolve problema clienţilor lor. Aceasta înseamnă că trebuie să-i notifice şi să le acorde timp să încheie contracte cu alţi furnizori. ANRE va aproba cererea de a renunţa la licenţă doar dacă este însoţită de dovada că toţi clienţii şi-au încheiat alte contracte”, au precizat reprezentanţii ANRE. Potrivit acestuia, mai există şi situaţia în care unui furnizor i se retrage automat licenţa pentru că nu mai are contract cu Transgaz, însă, în acel caz, furnizorul îşi asumă plata unor dezechilibre în sistem.

În ultimele două luni, ANRE a primit şase cereri de renunţare la licenţa de furnizare a gazelor. Cei mai mari dintre furnizorii care au cerut acest lucru sunt Restart Energy, cu aproape 23.000 de clienţi, şi Tulcea Gaz, cu aproape 16.000 de clienţi, restul având un număr nesemnificativ de consumatori. „Niciun consumator nu riscă să rămână nealimentat cu gaze. ANRE desemnează un furnizor de ultimă instanţă (FUI), adică un furnizor care îi poate prelua la preţul cel mai mic. ANRE poate obliga respectivul FUI să preia aceşti clienţi”, au adăugat responsabilii reglementatorului. Aceştia au mai spus că au primit o cerere din partea Engie de a renunţa la statutul de furnizor de ultimă instanţă, însă ANRE poate obliga compania să fie FUI dacă are preţurile cele mai mici din piaţă.

Săptămâna trecută, Restart Energy a anunţat că a luat decizia de a renunţa la furnizarea de gaze naturale şi estimează că actuala criză de pe piaţa de energie va duce la insolvenţe şi dispariţia altor companii din piaţă. „Piaţa de gaze naturale din România, dar şi de la nivel european, traversează o perioadă extrem de dificilă, caracterizată de o volatilitate ridicată a preţului, lipsa de predictibilitate în zona de aprovizionare şi schimbări majore într-un orizont de timp foarte scurt, ceea ce creează o stare de disconfort real, atât în rândul furnizorilor din domeniul gazelor naturale, cât şi al clienţilor finali. Acestor condiţii speciale li se adaugă modificările legislative recent adoptate în România, care, conform proiecţiilor noastre, vor avea un impact negativ important asupra activităţii de furnizare a gazelor naturale. Drept urmare, după o analiză atentă, am decis renunţarea la activitatea de furnizare de gaze naturale începând cu anul 2022”, spune Armand Domuta, manager general Restart Energy. Potrivit companiei, clienţii Restart ar urma să fie alocaţi automat către Furnizorii de Ultima Instanţa alocaţi de ANRE. „Actuală criză a energiei va produce schimbări importante în perioada imediat următoare, inclusiv insolvenţe şi dispariţia de pe piaţă a unor producători şi furnizori”, apreciază managementul Restart Energy.