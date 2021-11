Echipa de baschet seniori a CSM Ploieşti a ajuns la un acord cu americanul Johnathan Jordan, sportiv care evoluează pe poziţiile 1 şi 2 (Point Guard/Shooting Guard) şi vine să suplinească despărţirea de Kwame Donte Vaughn.

În vârstă de 29 de ani, pe care i-a împlinit recent, pe 7 octombrie, Jordan este originar din Houston, Texas, fiind absolvent al Hightower High School (Missouri City, Texas), şi vine la Ploieşti după ce a petrecut a doua parte a sezonului trecut în Serbia, la KK Tamis, pentru care a evoluat în 14 partide, cu medii de 10.7 puncte, 4 recuperări şi 6.4 pase decisive pe meci. A venit în Europa în 2017, jucând în primul sezon în Finlanda, la Salon Vilpas Vikings (18.4 puncte, 5.2 recuperări şi 4.3 pase decisive/meci) şi Belgia, la Liege Basket (12.9 puncte, 3.9 recuperări şi 4.2 pase decisive/meci). În 2018-2019 s-a mutat în Polonia, la Miasto Szkla Krosno, pentru ca sezonul 2019-2020 să-l găsească în prima ligă germană, la Tigers Tubingen, pentru care a evoluat în 6 meciuri, cu medii de 16.7 puncte, 5.8 recuperări şi 3.5 pase decisive/meci. Johnathan Jordan este un jucător care, la prima vedere, nu impresionează din punct de vedere fizic, având 1.78 m înălţime şi 82 kg, dar faptul că de-a lungul carierei a avut medii de peste 4 recuperări pe meci şi, în plus, în sezonul 2015-2016 a câştigat concursul de Slam Dunk din cadrul All Star Game-ului D-League spune multe despre calităţile sale atletice. „Aveam nevoie de un înlocuitor pentru Vaughn, aşa cum cred că s-a şi văzut în ultimele două meciuri, iar Johnathan Jordan este soluţia pe care am ales-o, informaţiile pe care le-am cules despre el şi cifrele care vorbesc despre un jucător de echipă, cu medii bune la pase decisive şi nu numai, convingându-ne că este alegerea bună. Prin venirea lui, care se adaugă celei a lui Mihailo Sekulovic, de săptămâna trecută, cred că am conturat un lot ce ne oferă soluţii pe toate posturile, rămânând acum ca stafful tehnic să-i integreze cât mai rapid pe cei doi în planul tactic al echipei”, a declarat managerul secţiei de baschet a clubului, Ionuţ Ivan.

Johnathan Jordan şi Mihailo Sekulovic compensează plecările lui Andrei Ene şi Kwame Donte Vaughn, clubul reuşind prin mutările din ultima lună să facă şi o economie din punct de vedere al bugetului secţiei de baschet. Johnathan Jordan este aşteptat să sosească sâmbătă în România, nefiind exclus ca el să debuteze pentru echipa ploieşteană în meciul cu CSA Steaua Bucureşti, programat luni seară, de la ora 19.45, în Capitală.