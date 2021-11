Într-un orășel, un polițist oprește pe un motociclist care părea că se grăbește cam tare.

– Dar domnule ofițer, spune motociclistul, pot să vă explic.

– Niciun cuvânt!, sare ofițerul. Te las să te calmezi la arest până când se întoarce șeful meu.

– Dar, domnule ofițer, vreau doar să spun că…

– Ți-am mai spus să te liniștești. Acum te duci la arest!

Peste câteva ore, ofițerul vine să vadă ce mai face motociclistul:

– Hai fii liniștit! Din fericire pentru tine, spune polițistul, șeful este la nunta fiicei lui. O să vină foarte bine dispus de acolo.

– Credeți?, spune acesta. Eu sunt mirele!

***

Soția: – Iubitule. Ce faci?

Soțul: – Nimic.

Soția: – Nimic? Păi, de-o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie.

Soțul: – Căutăm data expirării!

***

Întrebare la Radio Erevan: – Unde stă, de fapt, cel care inventează glumele cu Radio Erevan?

– Nu știm exact, dar va sta mai mult timp acolo.

***

Intră badea Gheorghe la magazin și-întreabă:

– Aveți naftalină?

– Da, moșule, avem!

– Da aveți de-aia biluțe?

– Da, moșule!

– Păi, dați-mi vreo două pungi!

După o jumătate de oră, vine iar moșul:

– Mai aveți naftalină de-aia?

– Da, moșule!

– Păi, dă-mi vreo 10 pungi!

După o oră, iar vine moșul:

– Mai aveți naftalină d-aia, biluțe?

– Da, moșule!

– Păi, atunci dă-mi-o pe toată!

– Bine, moșule, da câte molii ai matale?

– Una!

– No, și-ți trebuie atâta naftalină ca să omori o singură molie, bre?

– Da ce vrei, dacă n-o nimeresc!?

***

Într-o bună zi, badea Gheorghe stătea pe marginea drumului.

Drumul fiind alunecos, la un moment dat, un Mercedes, condus de un român, stabilit în SUA, derapează și se izbește, violent, de un pom.

Șoferul iese, cu greu, din mașină, și zice:

– Vezi, bade, ce am pățit? Șase luni am muncit și uite!

– De, domnule, bine că ați scăpat cu viață!

Câteva ore mai târziu, în același copac, se izbește un VW, condus de un român, stabilit în Germania.

Mașina se face praf, șoferul iese, cu greu, și zice:

– Vezi, bade, ce am pățit? Un an am muncit și uite!

– De, domnule, bine că ați scăpat cu viață!

Câteva ore mai târziu, în același copac, se izbește o Dacia 1300, condusă de un român, din București.

Mașină se face praf, șoferul iese, cu greu, din mașină și zice:

– Vezi, bade, ce am pățit? Munca de o viață s-a ales praful de ea!

– De, domnule, dacă v-ați cumpărat o mașină așa de scumpă!

***

La Palatul Victoria se oprește badea Gheorghe cu bicicleta și o reazeamă de gard și începe să caște ochii în jur.

Gardianul: – Bade, ia bicicleta de-aici că vin miniștrii, primul-ministru…

– No, că nu-i bai, i-am pus lacăt!

***

Un client mulțumit intră într-un magazin.

Clientul: Domnule, otrava de șoareci pe care mi-ați dat-o e foarte bună!

Vânzătorul: Cum adică?

Clientul: – Le-a plăcut foarte mult! Au mâncat-o toată! Ba s-au și îngrășat, până-ntr-atât, încât n-au mai încăput pe vechile găuri! Așa că pisica i-a prins pe toți!

***

Dacă vă este frică să nu vă îngrășați, încercați să beți înainte de fiecare masă 50 g de tărie.

– De ce?

– Tăria, precum se știe din bătrâni, atenuează frica!

***

Iubito, plec la sală. Ai vrea să mergi cu mine?

– Îți par grasă?

– Dacă nu vrei să mergi, nu mergi!

– Acum sunt și leneșă?

– Calmează-te, dragă! Nu am insinuat nimic!

– Acum sunt și isterică, nu?

– Nu am spus asta!

– Aha, deci sunt și mincinoasă…

– Ok. Nu mergi!

– Stai puțin! Dar de ce vrei să te duci singur?

***

Anunţ la mica publicitate

Vând frate mai mare, la facultate, anul I, mate-info. Mai vând un frate mai mic, preadolescent problematic, la un preț de nimic. Închiriez chitarist performant pentru weekend-uri(ăsta-i tot frate).

Închiriez pentru admirație sora mică și scumpă! Foarte scumpă!

***

Ora de dictare în clasa a patra. Mircea îi șoptește colegului:

– Auzi, Alecule, scriem deja de un sfert de oră. Nu crezi că ar fi cazul să mai punem și vreo virgulă?

***

Andrei vine de la școală foarte bucuros.

Mama sa îl întreabă:

De ce ești atât de bucuros?

– Păi eu sunt singurul din clasă care a răspuns corect la întrebarea doamnei învățătoare!

– Felicitări! Dar ce întrebare a fost?

– Cine a pus broasca în banca Alinei?

***

Bulă era împreună cu niște prieteni în metrou. O femeie în vârstă se apropie de Bulă și îi spune:

– Măi băiete, pe tine nu te-au învățat la școală să dai locul unei femei mai în vârstă?

– Te dor picioarele, mamaie?

– Da!

– Matale, când erai tânără, dădeai locul unor persoane în vârstă?

– Da!

– Ei, vezi? D-aia te dor picioarele!

***

Doi bebeluși la creșă:

– Tu ce ești, băiat sau fată?

– Băiat.

– Dar de unde știi?

– Dacă iese infirmiera îți arăt.

Iese infirmiera, la care acesta își ridică păturica:

– Uite, am șosetuțe albastre!

– Mă copile, tot ce faci, faci foarte încet! Măcar un lucru poți să-l faci și tu mai repede?

– Da, să obosesc!

***

Un ardelean ce călătorea cu trenul pentru prima oară, dă să între în WC-ul de la un capăt al vagonului. Cum deschide ușa se zărește în oglindă și zice:

– No, pardon, no!

Se adresează după un timp nașului rugându-l să elibereze WC-ul ca să-l poată folosi și el.

Nașul deschide ușa WC-ului cu cheia sa specială, și se zărește și el în oglindă, după care spune:

– Îmi pare rău, bade, dar nu-l pot da afară pe dânsul, că-i ceferist de-al nostru!!!

***

Un om merge însetat prin deșert.

Merge el ce merge și dă de un stand cu cravate de vânzare.

Vânzătorul îl întreabă pe om: – Nu doriți o cravată, domnule? Uitați-vă ce frumoase sunt!

– Domnule, mie îmi trebuie apă, apă!, spune omul.

Mai merge omul nostru prin deșert și vede alt stand cu cravate.

Vânzătorul îi spune: – Poftiți la cravate, domnule! Luați cravata!

– Domnule, mie îmi trebuie apă, nu cravată. Am nevoie neapărat de apă!

Mai merge omul nostru prin deșert și dă de un bar.

Când era în culmea fericirii, vede pe ușa barului un anunț:

– În acest bar este permis accesul numai cu cravată!

***

Mi-a spus robotul că după semnal să înregistrez mesajul… Ce să fac?… Îl tastez?

– Nu, trebuie decât să lăsați un mesaj cu vocea dvs..!!

– Și cum? Nu-l tastez???

***

O tânără proaspăt căsătorită se plânge mamei sale la telefon:

– Nu-l mai suport deloc… E tot timpul aşa de prost dispus încât am devenit şi eu teribil de nervoasă. Am şi slăbit foarte tare din cauza asta.

– De ce nu-l părăseşti atunci?, întrebă mama.

– Aşa voi face, dar mai întâi aştept să ajung la 50 de kile.

***

Doi cavaleri urmau să se bată în duel.

Spre a nu se face de râs printre concetăţeni, au decis ca duelul să aibă loc în alt oraş.

Unul cumpără un bilet de tren dus-întors, celălalt doar pentru dus.

Primul observă:

– Nu prea eşti sigur că te mai întorci.

– Te înşeli, surâde celălalt. Sunt sigur că mă întorc, dar… cu biletul tău.

***

Un popă ajunge în RAI, iar la poartă se întâlneşte cu Sf. Petru.

Sf.Petru: Cum te cheamă?

Popa: Sunt eu, preotul acela care a murit recent…

Preotul îi spune numele, dar Sf. Petru se scuză că nu-l găseşte pe listă:

– Fiule, îmi pare rău dar nu eşti pe listă.

– Cum? Eu care am propovăduit, am răspândit credinţa…

– Dacă nu eşti, nu eşti!

– Vreau să vorbesc cu Dumnezeu!

Se deschid porţile Raiului şi Dumnezeu apare.

Popa:

– Doamne, aici se face o mare nedreptate! Cum se face că nu pot intra în Rai?

Dumnezeu:

– Stai să mă uit şi eu pe lista mea… Da, nu eşti pe listă!

Popa: Cum? Eu care…

Dumnezeu:

– Fiule, zâmbeşte! Eşti la camera ascunsă.