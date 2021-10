• În spitalele din judeţ, toate cele 525 de locuri pentru pacienţii Covid sunt ocupate

• Școlile rămân deschise, indiferent de rata de incidenţă înregistrată la nivelul localităţilor din judeţ

Violeta Stoica

Harababura declanșată de modificările succesive ale hotărârilor de guvern care vizează impunerea unor noi reguli în starea de alertă a generat, la nivel național, un adevărat haos. Sâmbătă s-a produs cea mai recentă schimbare a restricțiilor impuse de autoritățile naționale, o altă hotărâre a Guvernului Cîțu care stipulează, printre altele, noi măsuri luate împotriva persoanelor nevaccinate sau care nu au trecut/ nu pot demonstra că au trecut prin boală.

Așadar, conform noii reglementări, mii de prahoveni nevaccinați – care domiciliază în localitățile în care rata de infectare cu coronavirus, conform datelor oficiale, este cuprinsă între șase cazuri la mia de locuitori și 7,5 la mie – nu vor mai putea ieși din case în serile și nopțile de weekend, după ora 20.00 și până la ora 5 dimineața, dacă nu prezintă declarația pe proprie răspundere, completată cu motivul ieșirii din casă! Mai mult, restricțiile de circulație pe timp de noapte intră în vigoare pentru întreaga săptămână dacă incidența trece de 7,5 la mie. Pe de altă parte, restaurantele și cafenelele vor rămâne deschise doar pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală, iar la nunțile, botezurile și alte evenimente private vor mai avea acces doar cei vaccinați sau care au trecut prin boală.

Ieri, 17 localități prahovene depășiseră rata de 6 la mie, iar opt dintre acestea – peste 7,5 la mie. Noile restricții intră în vigoare după aprobarea unei hotărâri în acest sens, în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Conform hotărârii CJSU Prahova de ieri, toate unitățile școlare rămân deschise, indiferent de rata de incidență înregistrată la nivelul localităților din județ.

Conform datelor făcute publice ieri de către Direcția de Sănătate Publică Prahova, Ploieștiul se afla la numai un pas de depășirea ratei de șase cazuri de coronavirus la mia de locuitori (cu 5,48). Cele 17 comune și orașe care trecuseră deja de acestă linie roșie sunt: Gura Vadului (14,10), Călugăreni (13,50), Cocorăștii Mislii (12,26), Slănic (12,02), Olari (9,75), Vâlcănești (9,53), Tătaru (8,87), Teișani (7,90), Telega (7,09), Păulești (6,92), Drăgănești (6,60), Blejoi (6,58), Bătrâni (6,41), Berceni (6,28), Surani (6,15), Băicoi (6,07) și Câmpina (6,06).

Pentru că rata de vaccinare la nivelul județului Prahova este relativ mică, restricțiile se vor aplica pentru zeci de mii de persoane care domiciliază în localitățile menționate, cărora li se vor adăuga cel puțin alte zeci de mii după ce Ploieștiul va depăși rata de șase cazuri de coronavirus la o mie de locuitori.

Pe de altă parte, însă, și persoanele care doresc să se vaccineze întâmpină greutăți la unele centre de vaccinare din județ. Un exemplu este cel făcut public de către o prahoveancă, care a atenționat asupra acestui fapt chiar pe pagina de Facebook a Instituției Prefectului Județul Prahova: „Astăzi, 3 octombrie, la ora 9.00, la centrul de vaccinare din localitatea Băicoi, județul Prahova, copilului meu i s-a refuzat dreptul de vaccinare pe motiv că trebuia să ne programăm. Din câte știu, este la liber, fără programare. Am plecat 20 km la centrul vaccinare Brazi – Prahova, unde am întâlnit un super colectiv, care nu a ținut cont de programare și s-a putut vaccina copilul. Rușine Băicoi, respect Brazi! Rog urgent control”, este mesajul pe care l-a transmis prahoveanca reprezentanților Prefecturii.

Instituția Prefectului a anunțat că prefectul județului Prahova, Cristian Ionescu, s-a aflat, sâmbătă, la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru a vedea personal capacitatea acestei unități spitalicești de a face față numărului mare de bolnavi Covid-19 care zilnic sunt înregistrați ca urgențe. „Am discutat cu managerul spitalului, medicul Bogdan Nica, despre identificarea unor soluții în condițiile în care deja toate paturile AȚI sunt ocupate și despre verificarea instalației de oxigen, pentru a putea preveni evenimente nedorite, subiecte pe care le vom aborda și în cadrul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Prahova. Am stat de vorbă cu personalul medical aflat astăzi (n.n. – sâmbătă) de gardă și deja există o mare îngrijorare că vom face față cu greu acestui val 4 care ne dovedește că este cel mai agresiv dintre toate de până acum. Lipsa medicilor, numărul mare de pacienți care vin cu forme grave de Covid-19 și faptul că spitalele care îngrijesc astfel de bolnavi sunt deja pline este un semnal de alarmă pentru noi toți”, a transmis prefectul de Prahova.

De altfel, conform datelor oficiale, ieri, au mai fost raportate alte 338 de cazuri nou confirmate. Conform raportării Direcției de Sănătate Publică Prahova, de ieri a crescut numărul de paturi Covid-19 la 525, toate fiind ocupate. În secțiile ATI sunt de asemenea ocupate toate paturile, din totalul de 26, iar autoritățile locale caută în continuare soluții pentru a suplimenta numărul de paturi Covid-19.

Poliţiștii, în controale prin localităţile Prahovei

Sâmbătă, 2 octombrie, zeci de polițiști prahoveni împreună cu jandarmi, pompieri și polițiști locali au desfăşurat acţiuni de verificare cu privire la respectarea măsurilor impuse de Guvernul Cîțu, în ultima perioadă. Potrivit IPJ Prahova, controalele s-au desfășurat pe raza localităților Bucov, Blejoi, Păulești, Olari, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Brazi, Surani, dar și în orașele Ploiești, Câmpina, Vălenii de Munte, Breaza, Băicoi și Urlați, pe parcursul verificărilor fiind legitimate peste 300 de persoane și controlate 122 de autovehicule, precum și 88 de societăți comerciale și 43 de mijloace de transport în comun.

Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 81 de sancțiuni, în valoare de 24.410 lei, potrivit IPJ Prahova. Din totalul sancțiunilor, 40 au fost pentru nerespectarea regimului rutier, 24 conform Legii 61/1911- privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice dar și 11 conform Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Pe de altă parte, peste 60 de persoane au fost avertizate verbal privind portul necorespunzător al măștii de protecție.