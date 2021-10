Echipa de baschet seniori a CSM Ploieşti a bifat, la Miercurea Ciuc, cea de-a treia victorie consecutivă din acest debut de sezon, parcurs pe care l-a mai reuşit doar adversara din runda următoare, FC Argeş Piteşti. E drept, mai sunt echipe fără înfrângere în Liga Naţională, dar cu meciuri mai puţine disputate, din diverse motive, CSU Galaţi, de exemplu, semnalând mai multe cazuri de Covid, motiv pentru care a amânat meciul cu Steaua.

Băieţii pregătiţi de Mihai Popa s-au impus fără probleme, cu 89-63 (22-14, 20-17, 32-17, 15-15), pe terenul celor de la CSM VSKC Miercurea Ciuc, la capătul unei partide pe care au controlat-o de la un capăt la celălalt, folosind-o şi ca un bun antrenament în perspectiva mult mai dificilelor confruntări ce vor urma, gazdele, de la Ciuc, reprezentând un bun sparing-partener!

CSM Ploieşti a condus încă din debut, s-a desprins rapid la zece puncte, 22-12, iar diferenţa liniştitoare s-a menţinut până la pauză, când ploieştenii conduceau cu 43-32. Fără să forţeze şi cu jucători precum Milin (10 puncte) sau Popa Calotă (5 puncte) mult mai prezenţi în joc şi pe tabelă decât în primele două runde.

Staff-ul tehnic al echipei noastre a continuat şi după pauză să apeleze la o rotaţie care să omogenizeze diverse variante de echipă, iar în sfertul al 3-lea oaspeţilor le-a intrat cam tot, parţialul de 32-17 “vorbind” despre soluţiile ofensive foarte bune găsite de băieţii în galben-albastru sub panoul advers. Cea mai mare diferenţă s-a consemnat în minutul 35, când CSM Ploieşti conducea cu 85-54, dar relaxarea din final, în care au apărut din nou pe teren şi tinerii Codruţ Dinu şi George Angelian, le-a permis gazdelor să aibă o uşoară revenire şi meciul să se încheie la o diferenţă de “doar” 26 de puncte: 89-63!

Pentru CSM Ploieşti, au jucat: Milin (20 puncte, 3×3), Chiţu (18, 3×3), Hammond (12, 1×3), Negoiţescu (10, 2×3), Vaughn (9, 1×3), Magdevski (8), Popa Calotă (7, 1×3), Watson (3), B. Popa (2), C. Dinu şi G. Angelian.

Aşa cum am menţionat mai sus, în etapa a 4-a, urmează partida cu cealaltă formaţie din Liga Naţională care are 3/0 după primele trei runde ale Ligii Naţionale, FC Argeş Piteşti, meciul derbi al rundei fiind programat sâmbătă, 16 octombrie, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor Olimpia.