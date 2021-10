• Interviuri despre (re) întâlnirea cu noi înşine (IV)

Luiza Rădulescu Pintilie

Căzută răscolitor peste vieţile noastre, pandemia de coronavirus ne-a îndemnat, de mai bine de un an, să căutăm mai des şi mai adânc, în noi şi în jurul nostru, răspunsurile unor întrebări despre viaţă, sensul vieţii şi moarte, despre normalitate şi fericire, despre iubire şi speranţă, despre ceea ce ne apropie şi ceea ce ne îndepărtează pe noi, oamenii, unii de ceilalţi. Am publicat, nu cu mult timp în urmă, în paginile ziarului Prahova, aşezate în cerneala literei tipărite, dar şi în ediţia on-line , în „ fereastra” deschisă spre lumea comunicării virtuale, mărturii despre această perioadă, ca răspuns la aceleaşi patru întrebări adresate unor oameni cu vârste şi preocupări diferite. Şi în toate, fără de excepţie, s-a regăsit ideea unei redescoperiri binefăcătoare, în această perioadă, a simplităţii vieţii de fiecare zi, a lucrurilor obişnuite care ne înconjoară, a îndeletnicirilor cotidiene, a familiei, a casei şi a grădinii, a prietenilor, a bucuriei de a citi o carte , de a vedea un film sau de a asculta muzică, mai toate aproape abandonate, pierdute sau sacrificate, sub tăvălugul vieţii stresante de dinainte de pandemie.

Astfel a apărut ideea de a continua un asemenea demers jurnalistic, întorcându-ne de această dată la introspectivul şi provocatorul chestionar al scriitorului Marcel Proust, cu puterea lui de a dezvălui ceva din universul mental şi sufletesc al omenescului de fiecare zi, cu alb-negrul în care suntem prea obişnuiţi să împărţim lucrurile, oamenii şi faptele şi atâtea culori pe care adesea părem a nu le mai vedea. Propunându-le, de această dată, cititorilor noştri, întâlniri de spirit cu personalităţi ale zilei, al căror punct de plecare este chestionarul devenit celebru, căruia însuşi scriitorul i-a răspuns de două ori- la 13 şi la 20 de ani – şi care a fost preluat, tradus şi adaptat în toate limbile, stârnind celebrităţi şi oameni obişnuiţi din toată lumea să îl completeze, în diverse etape de viaţă, autodescoperindu-se şi descoperind ceea ce au mai firesc oamenii şi omenescul.

De la întrebările acestui chestionar- care are , pe alocuri, şi parfumul oracolelor adolescenţei dar , oare, cui nu îi este dor, măcar din când în când, de această vârsta „de aur”, cu toate întrebările şi provocările ei ?!- am prezentat, în acest colţ de pagină, un dialog despre viaţă aşa cum e, făcând apel, prin cele 29 de întrebări ale Chestionarului lui Proust , dar mai ales prin răspunsurile lor- unele rămânând la doar câteva cuvinte sau chiar la unul singur, altele adăugându-şi „seva” argumentaţiei – la normalitatea existenţei de fiecare zi, căreia i-am dus şi continuăm să îi ducem atât de mult dorul, de mai bine de un an, de când trăim… sub vremuri de pandemie. Şi le mulţumesc, în egală măsură, tuturor distinşilor mei interlocutori şi deopotrivă fiecăruia în parte pentru deschiderea şi sinceritatea cu care au acceptat acest demers jurnalistic, dar şi dumneavoastră, dragi cititori , cei care aţi acceptat să le descoperiţi, în câteva ediţii ale ziarului Prahova, interesantele răspunsuri. În ce măsură v-aţi regăsit sau aţi completat cu gândul ori inima propriile răspunsuri, doar dumneavoastră decideţi .Cu răspunsurile -mărturisire de azi, ne oprim deocamdată aici. Dar dialogul despre viaţă aşa cum e va continua într-o zi …

Preot Ioanin Chilan, Biserica „Naşterea Domnului şi Sfântul Apostol Andrei” Ploieşti

1.Principala trăsătură a caracterului meu:Risipirea. Sunt – și-am fost dintotdeauna – un risipitor.

2.Calitatea pe care o prefer la un bărbat: Onestitatea.

3.Calitatea pe care o prefer la o femeie: Am voie să spun „frumuseţea”?

4.Ce apreciez cel mai mult la prietenii mei: Buna dispoziţie, prietenia însăși.

5.Principalul meu defect: Vreţi să mi se evapore și bruma de stimă (de sine) de care mă mai bucur? După ce-aţi aflat că principala trăsătură a caracterului meu este un defect, ar trebui să-mi mărturisesc și principalul defect? (Mi-)e greu să mă decid între prostie, dezordine și abulie.

6.Ocupaţia mea preferată: Să vorbesc, să mănânc ori să mă joc ceva cu prietenii, dar și să citesc, să ascult ori să privesc ceva frumos.

7.Visul meu de fericire: Altă întrebare!

8.Care ar fi cea mai mare nefericire a mea: Vai! N-aș putea să spun.

9.Ce-aţi vrea să fiţi?Ce-aș vrea să fiu și nu sunt? Bunic.

10. Locul în care-aş vrea să trăiesc:Aș vrea să trăiesc în Ploiești – un oraș curat și sigur, cu parcuri și terenuri de sport, cu zonă de promenadă și târguri stradale, cu școli de prim rang, cu teatre, filarmonici și biserici pline…

11.Culoarea preferată:Negru. Cum?! Negru nu este culoare?

12.Floarea preferată: Narcisa.

13.Pasărea preferată: Rânduneaua. Prefer forma asta pentru că oferă un plural mai frumos decât „rândunici” și permite masculinul „rândunel” pentru povestea lui Oscar Wilde.

14.Prozatorii mei preferaţi: Platon, Dostoievski, Exupery.

15.Poeţii mei preferaţi: Eminescu, Blaga, Stănescu.

16.Eroul meu preferat: Micul Prinţ, dar și Alioșa.

17.Eroina mea preferată: Ana lui Manole, dar și Vitoria Lipan.

18.Compozitorii preferaţi: Bach, Enescu, Cohen (Leonard).

19.Pictorii preferaţi:Rubliov, Tonitza, Miyazaki și Banksy. Înţeleg că Miyazaky nu e pictor, dar nici Banksy? Dar Tarkovski?

20.Eroii din viaţa reală: Mama și soţia mea. Și-ar mai fi unul: Gabriel Albu.

21.Eroinele din istorie: Maria Egipteanca, Indira Gandhi, Elisabeta Rizea, Anna Frank.

22.Ce detest cel mai mult: Trădarea, abuzul de putere, făţărnicia, lipsa empatiei și mâncarea din măruntaie.

23.Personajele istorice pe care le detest cel mai mult: Vorba lui Paler: „Eul detestabil”.Să-ncerc, totuși, un răspuns: Brutus, Iuda, Hitler, Kim Jong-un.

24.Fapta militară pe care-o admir cel mai mult:- sau, poate, ca o adaptare la prezent:”Ce admir cel mai mult la oameni”: Omenia – admirabila omenie.

25.Darul natural pe care-aş vrea să-l am:Frumuseţea, că inteligenţa este trecătoare.

26.Cum aş vrea să mor: Cu cobzarul lângă mine, / Cu paharul lângă mine… Scuze!Împăcat. Ăsta ar fi răspunsul.

27.Starea de spirit actuală: O, Doamne!

28.Greşeli care-mi inspiră cea mai multă indulgenţă:Greșelile personale.

29. Deviza mea:Fără devize! Un crez este suficient.

Prof. univ. dr. ing. Lazăr Avram, decan al Facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor din cadrul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti; scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România şi membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

1.Principala trăsătură a caracterului meu: Tăria.

2.Calitatea pe care o prefer la un bărbat: Omenia.

3.Calitatea pe care o prefer la o femeie: Duioșia.

4.Ce apreciez cel mai mult la prietenii mei: Distincţia spirituală și morală.

5.Principalul meu defect: Încăpăţânarea.

6.Ocupaţia mea preferată: Scrierea.

7.Visul meu de fericire: Sufletul care migrează direct în flori.

8.Care ar fi cea mai mare nefericire a mea: Frunza toamnei fără de speranţă.

9.Ce-aţi vrea să fiţi? O spovedanie înaltă într-o mănăstire albă.

10. Locul în care-aş vrea să trăiesc:Sus, sus, sus, la munte sus, vorba cântecului.

11.Culoarea preferată: Albastru deschis.

12.Floarea preferată: Orhideea.

13.Pasărea preferată: Privighetoarea roșcată.

14.Prozatorii mei preferaţi: Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Grigore Băjenaru, Ernest Hemingway, Rudyard Kipling (+ poet).

15.Poeţii mei preferaţi: Mihai Eminescu, George Coșbuc, Lucian Blaga, Radu Stanca, Horia Gârbea, William Shakespeare, François Villon.

16.Eroul meu preferat: Avram Iancu.

17.Eroina mea preferată: Elisabeta Rizea.

18.Compozitorii preferaţi: George Enescu, Sergiu Celibidache, Ciprian Porumbescu, Gheorghe Zamfir.

19.Pictorii preferaţi: Leonardo Da Vinci, Rembrandt, Michelangelo, Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Marcel Bejgu.

20.Eroii din viaţa reală: Oamenii simpli, truditorii de la ţară (atâţia câţi ne-au mai rămas!).

21.Eroinele din istorie: Ioana d’Arc, Ecaterina Teodoroiu, Regina Maria a României.

22.Ce detest cel mai mult: Lipsa de caracter.

23.Personajele istorice pe care le detest cel mai mult: Irod, Nero, Stalin.

24.Fapta militară pe care-o admir cel mai mult sau ,poate, ca o adaptare la prezent : „Ce admir cel mai mult la oameni”: Curajul! Pentru ţară se mai și moare, domnilor politicieni!

25.Darul natural pe care-aş vrea să-l am: Gândul curat în credinţă.

26.Cum aş vrea să mor: În somn.

27.Starea de spirit actuală: În consonanţă cu versurile poetului Victor Hugo: ”Mon vol est sûr / J`ai des ailes pour la tempête / Et pour l`azur!”.

28.Greşeli care-mi inspiră cea mai multă indulgenţă: Gelozia, inima împietrită…

29. Deviza mea: Cu Dumnezeu înainte!