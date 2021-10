Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, afirmă că PSD nu va merge astăzi la consultările de la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru, social-democratul considerând că preşedintele Klaus Iohannis trebuie să fie cel care „să-şi refacă guvernarea”. În opinia lui Vasile Dîncu, există „un joc tactic, strategic” care să ducă la prelungirea situaţiei în care Florin Cîţu se află în fruntea Executivului, potrivit Hotnews. „Nu mergem în acest moment cu nicio propunere, pentru că vrem să vedem ce vrea preşedintele, în primul rând. Preşedintele este cel care s-a aflat în spatele cel puţin a unei părţi din această criză – cea politică, a girat-o, până la urmă, girându-l pe Florin Cîţu – şi trebuie să-şi refacă guvernarea pentru că acest tip de guvernanţă, nereuşit până acum, cel puţin din perspectiva rezultatelor guvernării – în acest timp este eroul principal”, a declarat preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, ieri, în emisiunea Insider Politic, la Prima Tv. „Acum vrem să vedem dacă preşedintele trage de timp, dacă preşedintele s-a gândit chiar la o soluţie şi are o soluţie, pentru că nu are rost să ne ducem cu o propunere atunci când nu ni se cer propuneri, pentru că o facem în van”, a adăugat Dîncu. Acesta a precizat că analizele continuă şi că, în această dimineață, PSD va lua, în Biroul Permanent Naţional, o decizie finală cu privire la mandatul cu care delegaţia partidului va merge la Cotroceni. Acesta consideră că premierul interimar Florin Cîţu ar fi trebuit să renunţe la funcţie înaintea moţiunii de cenzură.

Vasile Dîncu a mai susținut că nu există „o presiune” în PSD cu privire la revenirea la guvernare, în condiţiile în care PSD nu ar putea forma o „majoritate solidă” care să susţină un Executiv social-democrat. „Noi am mai făcut şi studii în interior, pe votanţii PSD, şi vedem un lucru pe care l-am văzut în ultima perioadă în sondaje destul de proeminent: revenirea PSD la putere şi-o doresc şi membrii altor partide, şi cei nealiniaţi politic, nu numai cei de la PSD. Evident că oamenii îşi doresc să intrăm la guvernare, dar nu-şi doresc să intrăm la guvernare acum, deci în momentul ăsta, în care nu putem face o majoritate solidă. Este prima dată când am văzut eu, în istoria partidului, că aceasta nu a fost principala cerere în întâlnirile noastre cu primarii, în întâlnirile noastre cu Biroul Permanent Naţional, în întâlnirile cu Consiliul Politic şi în întâlnirile regionale”, a mai spus Dîncu.

Președintele Klaus Iohannis a convocat oficial partidele parlamentare la consultări, după demiterea guvernului Cîțu. Consultările vor avea loc astăzi, începând cu ora 12. Primul partid chemat la consultări este PNL, urmat de PSD și USR, apoi AUR, UDMR și minoritățile naționale reprezentate în Parlament.