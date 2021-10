Scriem „altul”, fiindcă parcă s-au înmulţit, în ultimele luni, precum ciupercile după ploaie, şoferii care se urcă la volan sub influenţa drogurilor. Astfel, potrivit unei informări a poliţiei prahovene, în noaptea de marţi spre miercuri (5/6 octombrie a.c.), „în jurul orei 00:20, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, în timp ce desfășurau activități de control în trafic pe linia depistării conducătorilor auto aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive au oprit, pentru control, pe DN1, pe raza stațiunii Sinaia, un autoturism condus de un bărbat din Dâmbovița. Având în vedere faptul că şoferul, în vârstă de 28 de ani, avea un comportament agitat, a fost testat cu aparatul DrugTest, care a indicat prezența unor substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv în organism.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.