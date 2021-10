Nicoleta Dumitrescu

Intervenţiile de ieri ale deputaţilor și senatorilor în plenul Parlamentului, toţi venind cu argumente, din partea partidelor pe care le reprezentau, de ce să voteze sau nu moţiunea de cenzură iniţiată ca să pice premierul Cîţu și Guvernul său au demonstrat, dacă mai era de demonstrat, că la discursuri politicienii români sunt cei mai buni! Au demonstrat că fiecare, considerându-se cel mai bun și cel mai competent, pretinde că are în jurul său corupţi, incompetenţi, distrugători, aroganţi, penali, lași, extremiști etc. Au demonstrat, potrivit discursurilor acuzatoare, că unii sunt ”proști”, iar alţii ”buni”, că unii puteau să facă lucrurile mai bine, dar nu au fost lăsaţi de ceilalţi, că doar unii au idei bune, iar ceilalţi cele mai proaste.

A fost mult circ, ieri, în Parlament, la dezbaterea și votul moţiunii de cenzură. Prea mult! În condiţiile în care, în spatele tuturor acelora care s-au aflat ieri în una dintre cele mai importante instituţii ale statului se aflau voturile românilor, mult prea des invocaţi de vorbitori, dar doar la modul declarativ, pentru că dacă ar fi fost altfel, cu toţii ar fi fost conștienţi de ceea ce se întâmplă acum în România, dar mai ales de faptul că, din cauza neînţelegerilor între ei și a luptei pentru putere, inclusiv în interiorul partidelor, așa cum a fost la PNL și USR PLUS, au reușit să arunce ţara în situaţia în care se află în momentul de faţă. Iar tot circul de ieri s-a înregistrat când marile orașe ale ţării erau mai toate roșii din cauza incidenţei crescute a cazurilor confirmate, inclusiv Ploieştiul urcând- potrivit datelor oficiale anunţate ieri de DSP Prahova -la o incidenţă de 6,40 la mia de locuitori şi asta la doar câteva ore după ce se apăruse informaţia că Ministerul Sănătăţii a solicitat activarea mecanismului european de protecţie civilă pentru achiziţionarea unui medicament folosit la tratarea cazurilor de covid, dar și că, timp de o lună, deocamdată, nu se vor mai face internări și intervenţii chirurgicale în spitalele publice, astfel încât să se poată ţină piept valului patru, prea agresiv, al pandemiei. Ieri s-a vorbit inclusiv despre alegeri anticipate, pe motiv că nu se mai poate constitui o majoritate stabilă în Parlament pentru a se lua cele mai bune decizii în numele și pentru români, variantă agreată și anunţată mai ales de PSD, în calitatea sa de iniţiator ale moţiunii de cenzură.

Iar după mai bine de trei ore de circ, strigăte și huiduieli în Parlament, a venit și rezultatul votului, unul anticipat pentru unii: moţiunea a trecut, Guvernul Cîţu a picat! Înainte de vot, răgușit, Florin Cîţu afirmase că el, personal, merge mai departe, în contextul în care ”Toate scenariile sunt pe masă”! Rămâne de văzut însă care dintre aceste scenarii vor mai rămâne valabile, dat fiind faptul că, așa cum s-a văzut, politicienii au în sânge arta trădării, având în vedere că s-a dovedit faptul că pentru putere sunt în stare de orice, chiar să-i și înlăture pe cei care, cu puţin timp în urmă, i se adresau cu apelativul ”Domnule președinte de partid!”

Pe de altă parte, date fiind noile condiţii, cu toate scenariile pe masă ar trebui să fie inclusiv șeful statului, care a trăit și momentul ca ”Guvernul său” – la care a ţinut atât de mult – să pice prin moţiune de cenzură, iniţiată de PSD și susţinută chiar de cei care, până de curând, s-au aflat și ei la guvernare, alături de liberali.

Se vor liniști partidele și politicienii odată ce Florin Cîţu nu mai este premier? De astăzi nu se va mai vorbi despre valul patru al pandemiei, despre faptul că nu mai sunt paturi în niciun spital covid din România, că vor scădea tarifele la energie electrică și gaze, că vor scădea preţurile la alimente, într-un cuvând, că vor curge lapte și miere în România? Să îi vedem, prin urmare, de astăzi, pe politicieni, cu toate scenariile pe masă, astfel încât să scoată ţara din toate crizele în care se află în momentul de faţă!