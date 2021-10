În perioada de întrerupere a campionatului, săptămâna viitoare, echipele naționale de seniori, tineret și juniori ale României au programate partide internaționale, jucători legitimați la Petrolul Ploiești nelipsind de pe ”listele” selecționerilor, la diverse categorii de vârstă. Astfel, căpitanul Vali Țicu a prins lotul la ”tineret”, fundașul dreapta născut în anul 2003 Pârvulescu va juca contra Ciprului (la categoria ”Under 19”), în timp ce mijlocașul ”de 2004”, Alin Boțogan, va participa, cu ”Under 18”, la un puternic turneu internațional găzduit de țara noastră.

Florin Bratu a anunțat lotul pentru acțiunea reprezentativei U21 a României din Spania, unde tricolorii vor disputa două partide amicale.

Naționala care pregătește participarea la EURO 2023, competiția U21 pe care România o găzduiește alături de Georgia, va disputa două jocuri în cantonamentul de la Marbella:

• România U21 – Suedia U20 – Joi, 7 octombrie, ora 21:00

• România U21 – Mexic U21 – Sâmbătă, 9 octombrie, ora 21:00

Cantonamentul se va desfășura în perioada 5 – 10 octombrie. Cele două jocuri și antrenamentele se vor desfășura în baza sportivă Marbella Football Center.

Lotul convocat de Florin Bratu:

PORTARI: Mihai Popa (FC Voluntari), Ștefan Târnovanu (FCSB), Răzvan Ducan (CS Mioveni);

FUNDAȘI: Alexandru Georgescu (Farul Constanța), Alexandru Țîrlea (Deportivo Alaves B/Spania), Radu Drăgușin (Sampdoria/Italia), Bogdan Racovițan (FC Botoșani), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Rareș Ispas (Sepsi OSK), Valentin Țicu (ACS Petrolul 52);

MIJLOCAȘI: Damian Isac (UTA), Daniel Toma (CS Mioveni), Marius Corbu (Academia Pușkaș/Ungaria), Victor Dican (Universitatea Cluj), Dragoș Albu (U Craiova 1948 SA), Alexandru Cîmpanu (Universitatea Craiova), Antonio Sefer (FC Rapid 1923), David Miculescu (UTA Arad), Alexandru Ișfan (FC Argeș), Alexi Pitu (Farul Constanța), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Ricardo Farcaș (Siena/Italia), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova);

ATACANȚI: Ianis Stoica (FCSB), Jovan Marković (Universitatea Craiova).

Și echipa Națională a României Under 19 va disputa două partide de pregătire contra Cipru U19- pe 7 octombrie și 10 octombrie, ultimele teste înainte de turneul de calificare din noiembrie. Programul meciurilor este următorul:

• joi, 7 octombrie, ora 16:00 – România U19 vs Cipru U19 – Stadionul Dinamo, București

• duminică, 10 octombrie, ora 11:00 – România U19 vs Cipru U19 – Stadionul Dinamo, București

Pentru cele două meciuri, selecționerul Adrian Văsâi i-a convocat pe:

PORTARI: Alexandru Borbei (Lecce/Italia), Aleksander Mitrovic (Genoa/Italia);

FUNDAȘI: Sergiu Pîrvulescu (ACS Petrolul 52), Alexandru Pantea (Hermannstadt), Gabriel Dănuleasă (Farul Constanța), Cristian Ignat (FC Rapid 1923), Dan Sîrbu (Farul Constanța), Botond Gergely (Csikszereda), Bogdan Lazăr (Farul Constanța), Costin Amzăr (Dinamo);

MIJLOCAȘI: Andrei Pandele (Metaloglobus), Aurelian Ciuciulete (Unirea Constanța), Alex Militaru (Unirea Dej), Nicolas Popescu (Farul Constanța), Rareș Ilie (FC Rapid 1923), Răzvan Tănasă (Farul Constanța), Marius Bărăbaș (Csikszereda), Claudiu Negoescu (Metaloglobus), Ștefan Bodișteanu (Farul Constanța), Doru Andrei (ASU Poli Timișoara);

ATACANȚI: Andreas Chirițoiu (Unirea Constanța), Albert Hofman (Universitatea Cluj).

Tricolorii U19 vor evolua în luna noiembrie în preliminariile EURO 2022, acolo unde vor întâlni Letonia (10 noiembrie), San Marino (13 noiembrie) și Turcia (16 noiembrie), țara gazdă a turneului. Se califică mai departe la Turul de Elită cele 13 câștigătoare ale grupelor, ocupantele locurilor secunde și cea mai bună echipă de pe locurile 3.

Apoi, Naționala Under 18 a României va participa în perioada 3-13 octombrie la Turneul celor 4 Națiuni la care mai participă reprezentativele similare ale Spaniei, Turciei și Portugaliei.

Selecționerul Daniel Oprescu a anunțat lista jucătorilor pe care se va baza la turneul găzduit de România.

PORTARI: Valentin Mărgărit (FC Rapid 1923), David Dincă (Farul Constanța);

FUNDAȘI: Alexandru Șuteu (Unirea Constanța), David Maftei (Farul Constanța), Robert Sălceanu (Dunărea Călărași), Ionuț Pop (C.S. Gloria Lunca-Teuz Cermei), Gabriel Niculescu (Stuttgart/Germania), Adrian Grigore (Elche CF/Spania), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Radu Cireșoiu (Unirea Constanța);

MIJLOCAȘI: Cătălin Vulturar (Lecce/Italia), Vlasti Martinovic (Farul Constanța), Septimiu Kolbasz (Universitatea Cluj), Alin Boțogan (ACS Petrolul 52), Narcis Lăcătuș (Unirea Constanța), Denis Bujor (Farul Constanța), Alexandru Muși (FCSB), Gabriel Plumbuitu (Metaloglobus), Antonio Bordușanu (Dinamo), Ionuț Pelivan (Politehnica Iași);

ATACANȚI: Rareș Burnete (Lecce/Italia), David Palade (Torino/Italia).

Programul meciurilor

Vineri, 8 octombrie

ora 15:00 Turcia – Spania (Centrul Național de Fotbal Buftea)

ora 17:00 ROMÂNIA – Portugalia (Centrul Național de Fotbal Buftea)

Duminică, 10 octombrie

ora 15:00 Turcia – Portugalia

ora 18:00 ROMÂNIA – Spania (Centrul Național de Fotbal Buftea)

Marți, 12 octombrie

ora 15:00 Spania – Portugalia (Centrul Național de Fotbal Buftea)

ora 17:00 ROMÂNIA – Turcia (Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia)

Bilete pentru meciul de duminică

Petrolul revine pe „Ilie Oană”, pentru confruntarea cu CS Comunal 1599 Șelimbăr, ce se va disputa duminică, de la ora 11.00, în cadrul etapei a noua a a eșalonului secund.

Începând de astăzi, biletele vor fi disponibile și la casa stadionului „Ilie Oană” (str. Alexandru Vlahuță), ce va fi deschisă după următorul program:

– vineri, 01 octombrie: orele 09.00-19.00.

– sâmbătă, 02 octombrie: orele 09.00 – 17.00.

– duminică, 03 octombrie: orele 08.00 – 11.00.

*La procurarea tichetelor este necesară prezentarea actului de identitate.

De asemenea, biletele pot fi achiziționate și on-line, accesând siteul www.entertix.ro.

Preţurile biletelor sunt următoarele:

– Peluze – 8 lei;

– Tribuna II – 12 lei;

– Tribuna I – 20 lei;

– Tribuna 0 – 25 lei;

Având în vedere rata de incidență a cazurilor COVID-19 din Municipiul Ploiești, accesul spectatorilor va fi permis până la 30% din capacitatea maximă a stadionului „Ilie Oană” (maximum 4500 de spectatori), pentru următoarele categorii:

– Persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

– Persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore (testele trebuiesc eliberate de către Laboratoare autorizate).

– Persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi de la confirmarea infectării cu SARS-COV-2 (cu prezentarea documentelor medicale doveditoare).