Număr după număr al ziarului Prahova, aţi găsit, dragi cititori, în cuprinsul său, de la prima până la ultima pagină, ştirile şi informaţiile pe care am considerat că este de datoria noastră să vi le aducem sub priviri, cât mai prompt şi obiectiv, astfel încât să fiţi informaţi despre realităţile judeţului în care trăim, ale ţării şi ale lumii. Iar prin fiecare exemplar al ziarului cumpărat de la chioşcurile de difuzare a presei, prin fiecare abonament pe care aţi continuat să îl reînnoiţi – unii dintre dumneavoastră mărturisindu-ne că poştaşul vă aduce zilnic PRAHOVA de zeci de ani – nu numai că ne-aţi motivat să fim de fiecare dată şi mai buni în strădania noastră de jurnalişti, dar ne-aţi şi ajutat să acoperim o parte dintre prea multele şi din ce în ce mai marile cheltuieli pe care le impune realizarea fiecărui nou număr. Şi pentru asta vă suntem recunoscători fiecăruia în parte şi tuturor laolaltă. Fiindcă, un lucru este în afara oricărui dubiu: fără susţinerea dumneavoastră nu am fi reuşit să continuăm să apărem zilnic, de luni până sâmbătă, în formatul tipărit- ducând mai departe tradiţia unui ziar care vine de la 1870 şi fiind, în acelaşi timp, singura publicaţie din judeţ care apare atât pe „hârtie”, păstrând până la dumneavoastră parfumul cernelii tipografice, cât şi în formatul modern on line, ţinând pasul cu evoluţia presei scrise din întreaga lume. Şi asta fără a adăuga de câţiva ani, mai precis de la 3 decembrie 2018, nici măcar un bănuţ la preţul zilnic al ziarului sau la cel al abonamentului. Însă majorările succesive de preţuri – de la costul hârtiei la cel al manoperei tipografice, de la tariful energiei electrice fără de care calculatoarele ar rămâne „moarte” la valoarea impozitelor, ca să dăm doar câteva exemple, fiindcă lista integrală a cheltuielilor ar ocupa încă mult spaţiu şi v-ar împovăra cu mult prea multe cifre – ne-au adus într-un punct în care, pentru a merge mai departe, avem nevoie de înţelegerea şi de susţinerea dumneavoastră. Ceea ce înseamnă, dragi cititori, ca luni, 18 octombrie, când actualul preţ al ziarului va creşte de la 2 lei la 2,5 lei –

decizie pe care, oricâte încercări am făcut, nu o mai putem amâna, aşa cum nu mai putem amâna nici o majorare a tarifelor la serviciile de reclamă şi publicitate – să continuaţi să ne rămâneţi, aşa cum v-am simţit şi până acum, la fel de aproape. Cu convingerea că fiecare dintre dumneavoastră drămuieşte orice leuţ într-o vreme dificilă precum cea pe care o trăim cu toţii, vă mulţumim încă de pe acum pentru efortul financiar pe care îl presupune din partea dumneavoastră decizia pe care, vă asigurăm, nu ne-a fost uşor nici să o adoptăm, nici să v-o transmitem în colţul de pagină în care am fi vrut să citiţi alte veşti -, dar şi pentru dovezile de căldură şi de prietenie pe care ni le-aţi transmis nu o dată. Vă mulţumim şi vă asigurăm că prin fiecare nou număr al ziarului PRAHOVA – cel căruia mulţi dintre dumneavoastră i-aţi acordat cea mai frumoasă dintre titulaturi, numindu-l „ziar de suflet” – vom continua să rămânem, cu aceeaşi seriozitate şi aceeaşi responsabilitate jurnalistică, în slujba acelora fără de care nu am fi existat nici până acum şi nu putem exista nici pe mai departe: dumneavoastră – Cititorii.

Redacţia